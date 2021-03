Rita Segato: “Los últimos estertores de la prehistoria patriarcal”

“El feminismo no es una lucha de mujeres contra hombres, sino un movimiento contra un orden de dominación”. Así, Rita Segato abrió la charla que le propuse en mi programa de radio La Inmensa Minoría, con motivo de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer, en el marco del Paro de Mujeres.

La escritora, antropóloga y referente mundial del movimiento feminista se encontraba en Mendoza este lunes para recibir un nuevo título de Doctora Honoris Causa, esta vez concedido por la Universidad de Cuyo

Conversamos sobre las raíces de la violencia machista y su vinculación con el sistema capitalista; la tremenda sucesión de feminicidios de los últimos meses en el país y los desafíos del colectivo que integra.

Segato es una garantía de pensamiento lúcido y libre. “Hoy es un día fundamental para las mujeres en todo el mundo. Es un día de un sismo en la historia”, definió después de recordar, por un lado, los 129 asesinatos en la fábrica Cotton de Nueva York que dieron origen a esta jornada de lucha, y por otro, el movimiento de mujeres socialistas que reclamaron en Rusia a los milicianos que impulsaban la Revolución.

Durante la entrevista, la escritora se refirió a los orígenes del patriarcado y explicó que sus efectos no solo afectan a las mujeres sino a toda la humanidad. “Estamos hablando de un problema de la historia y del mundo entero, los últimos estertores de lo que llamo la prehistoria patriarcal de la humanidad. Corregirlo significaría reformular la historia, ponerla a marchar en dirección de otros conceptos y otras metas de bienestar muy distintas a las que tenemos hoy”, explicó.

Dentro de su modelo interpretativo, Segato conecta este proceso con la situación económica y con el momento del capitalismo, que denomina el “adueñamiento” del mundo: “Los hombres sufren hoy una emasculación dramática. Pero esto no se desprende de que las mujeres estemos tomando el poder, porque nosotras no hemos ganado terreno en el campo económico y de la vida material. En realidad, lo que hay es una revancha de los hombres por la fragilización que su masculinidad está atravesando”.

“El hombre ha perdido la posición política y económica que le permitía verse en un lugar de prestigio por su masculinidad. Se ha emasculado por la progresiva acumulación y concentración en un mundo que yo describo ya no solo como desigual, sino de dueños. Lo único que les queda a los hombres para ser hombres hoy es el ejercicio de la violencia”, profundizó.

Segato, que acaba de publicar el libro Santos y Daimones (Editorial Prometeo), celebró las conquistas logradas durante los últimos años, pero señaló que no se manifiestan de igual forma en todos los ámbitos sociales. “Hemos conseguido victorias impresionantes en el campo discursivo. No hay serie de tele, programa periodístico ni producto de comunicación en el que no esté tematizada hoy la cuestión de los derechos de la mujer. Nos hemos hecho presentes en todo ese abanico. Pero no hemos tenido el mismo tipo de éxito en nuestros programas concretos y en la conciencia respecto del campo de la violencia. No solo no hemos conseguido pararla, sino tampoco que disminuyan los números de feminicidios”. (La entrevista completa se reproduce por gentileza de Radio con vos)