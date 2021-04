Entrevista a Alberto Fernández: “No me preocupa perder una elección”

Esta mañana, en La Inmensa Minoría, conversamos con el Presidente de la Nación Alberto Fernández, a pocas horas de haber anunciado las nuevas medidas restrictivas para frenar el avance de la segunda ola de coronavirus.

Un Alberto Fernández dispuesto a defender con firmeza las medidas restrictivas que enunció el miércoles ante una ola de contagios “preocupante”; muy enojado con quienes las critican (en especial con los opositores) y conciliador con el jefe de gobierno porteño, quien cuestionó la prohibición de circular entre las 0 y las 6 -aunque dijo que va a acatarla- y la limitación de la nocturnidad a las 23.

“Cuando leo las barrabasadas que se escriben, ¿ustedes seriamente piensan que yo quiero vivir en un país donde la economía caiga, donde la pobreza crezca, donde el trabajo falte?”, se preguntó, ante la consulta sobre las críticas de Juntos por el Cambio, expresadas en un documento publicado antes de las medidas oficiales. “Escucho a los imbéciles que dicen que los contagios son una solución política, hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona para decir que hago esto para evitar las PASO. Si tengo que perder una elección la voy a perder”, declaró el Presidente.

Fernández minimizó las “diferencias” con Horacio Rodríguez Larreta, y señaló que coincidieron en que la “circulación nocturna tiene un efecto perjudicial” así como los encuentros sociales y de esparcimiento. No descartó que haya que ampliar las medidas dispuestas por tres semanas o profundizarlas si los contagios aumentan.

A pesar de este panorama complicado descartó, por el momento, nuevas ayudas del Estado Nacional del tipo IFE o ATP como las que se dieron el año pasado. También habló de su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández, el posible incremento de tarifas, los recortes en ganancias, los créditos UVA y hasta la futura concesión de la Hidrovía.

Aquí, una síntesis de las declaraciones más importantes, y el audio completo de la nota (gentileza de Radio con Vos):

Sobre su estado de salud

Tras haber dado positivo de COVID-19, el mandatario comentó “La saqué barata. Creo que tiene que ver con los anticuerpos que generé a partir de la vacuna. A partir de allí tengo controles diarios médicos a la mañana y a la noche, de todo tipo, me sacan sangre, me miden el oxígeno, el miércoles me sacaron placas de los pulmones y está todo bien. Gracias a Dios no tengo ningún malestar, nada que me haga pensar que la cosa se complica», aseguró.

Sobre la gestión del Gobierno de la pandemia

«Menos mal que hice la cuarentena porque me dejaron un país sin hospitales, una gobernadora se jactaba de no construir hospitales, teníamos una Argentina con vacunas vencidas, con el sarampión de nuevo. Salvamos decenas de miles de vidas por la cuarentena», afirmó el mandatario.

Sobre los vacunatorios VIP

El Presidente afirmó: “no debió haber pasado, y por eso tomé la decisión que tomé, que me costó muchísimo. Desde entonces puse cuatro ojos sobre el tema para que no vuelva a pasar»(refiriéndose al pedido de renuncia al exministro de Salud Ginés González García, quien lo había acompañado desde el inicio de su gobierno).

Sobre las diferencias con Rodríguez Larreta

En cuanto a los dichos del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en los que afirmó no compartir las medidas de Nación Fernández aseguró que no siente que hayan “tenido diferencias”, y señaló que coincidieron en que la “circulación nocturna tiene un efecto perjudicial” en el crecimiento de los contagios de coronavirus.

Sobre las críticas a las medidas anunciadas

“Se ha cerrado la nocturnidad en todo el mundo. No es que se me ocurrió a mí. En la nocturnidad es que uno se distiende y se olvida de la pandemia. Todos tenemos que entender lo que está pasando con un criterio epidemiológico. Puede haber concesiones con quien vuelve del trabajo a las 12 de la noche. Lo que no puede haber es gente paveando por la calle”, remarcó el mandatario.

“El problema es que de los testeados hay un porcentaje muy alto que da positivo. Antes 2 de cada 10 daban positivos. Ahora es 1 cada 2”, manifestó preocupado. «Hay que evitar toda reunión social porque es donde ocurren los contagios; no en las fábricas ni en las escuelas, sino en el transporte público y las reuniones sociales”.

“Yo traté de que estemos de acuerdo todos. La gente tiene que entender que estamos en un país federal”, dijo en alusión a las posturas de los distintos gobernadores. “Acá hay una cosa que todos tenemos que entender, lo voy a decir casi brutalmente: nosotros vivimos en un país federal y por lo tanto yo no dispongo del control de todo el país, las medidas que yo dispongo necesitan del acuerdo de los gobernadores para hacerlas cumplir. Si la cosa se pone peor y la gente no reacciona voy a tener que hacer un pedido muy claro a los gobernadores de que se ocupen de hacer lo que no hacen”, advirtió el Presidente.

Fernández reafirmó que los mayores contagios por coronavirus ocurren en el transporte público y los encuentros sociales, y llamó a «evitar toda reunión». Cuestionó además las críticas a las medidas: «Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, ¿cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?».

“Ayer leí a un imbécil que me llamaba dictador. Que los contagios son una solución política para mi Gobierno. Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas, o una muy mala persona. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Si tengo que perder las elecciones, las pierdo. Pero yo me voy a dormir en paz. No me importa perder una elección, me importa que no se muera más gente”, afirmó furioso el mandatario.

Sobre la asistencia económica

Fernández también respondió a las preguntas sobre una posible asistencia económica del Gobierno a los trabajadores. “La actividad económica está funcionando a pleno. La asistencia hoy por hoy no hace falta, pero si hiciera falta, ya veremos cómo solucionarlo”, manifestó y concluyó: “Si tuviera que hacer algo así, no tengas dudas que lo haría”.

“¿Ustedes piensan que yo quiero estar en un país donde la economía caiga, la pobreza crezca y el trabajo falte? Realmente hay que ser muy miserable para inducir a la gente a creer esas cosas”, remarcó.