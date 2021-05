1. Ganador general y Food for the Family – Taste de Li Huaifeng, China

2. Fotógrafo de bodas de Champagne Taittinger – Many a Slip por John Armstrong-Millar, Francia

8. Fotógrafo de alimentos estudiantil del año con el apoyo de The Royal Photographic Society – Remolachas Bodegón por Sarah Blandford, Reino Unido

10. Winterbotham Darby Food for Sale – Street Vendor por Joseph Smith, Malta

12. El premio Philip Harben Food in Action – Head to Head por David Thompson, Taiwán

14. Errazuriz People – Pressing the Pinot Noir por Victor Pugatschew, Australia

16. Production Paradise Publicado anteriormente – After Party por Remko Kraaijeveld, Países Bajos