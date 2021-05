Adelanto de «Transmite – Haz que tus fotografías hablen», de Marcos Alberca

La fotografía, como toda forma de arte, busca transmitir emociones y sensaciones. Y ese es el objetivo que Marcos Alberca persigue en cada toma: hacer sentir lo que él siente y mostrar su visión personal del mundo a través de la cámara. Para lograrlo es necesario una buena técnica, mucha práctica y, sobre todo, dar vía libre a tu creatividad.

En este recorrido por sus fotografías inéditas, el artista enseña sus tips imprescindibles para cada estilo de fotografía.

A continuación, un fragmento a modo de adelanto:

Suntuosidad – Buscar un ángulo diferente

El Parlamento de Budapest es uno de los edificios más impresionantes que he visto nunca. Por fuera me pareció increíble: un edificio neogótico de 96 metros de altura y 268 de longitud frente al Danubio. Pero por dentro, para mi sorpresa, es una verdadera maravilla. Combina estilos neogóticos con renacentistas, y está lleno de esculturas, detalles en cada milímetro de su interior, alfombras de colores, lámparas gigantes de cristal y paredes de oro.

Normalmente, cuando voy a visitar un monumento, no suelo hacer demasiadas fotos dentro, ya que me gusta centrarme en lo que cuenta el guía y observar cada rincón. También me ocurre esto porque no me suelen transmitir nada visualmente, solo la historia que representa. Pero esta vez sacar la cámara fue inevitable: necesitaba plasmar todo aquello que estaba viendo porque era espectacular.

Volví al hotel casi con cien fotos del interior del Parlamento. Saqué tomas en cada sala, menos en la de la corona porque estaba prohibido. Me hubiera gustado poder dedicar más tiempo a pensar cada fotografía, pero, al ir con un guía y con tiempo, las fotos tenían que ser muy espontáneas.

Recuerdo que, en el momento en que hice esta fotografía, me quedé varios segundos embobado observando el techo: no podía parar de fijarme en cada detalle y, a la vez, mi mirada no dejaba de desviarse hacia el centro. Intenté captar esa sensación de que estás atrapado en la fotografía. ¿Y cuál es la clave para logarlo?

La multitud de patrones que se repiten y la simetría hacen que el ojo compruebe instintivamente cómo se repiten por toda la fotografía, creando esa sensación de atracción.

En este caso, además, la combinación de colores complementarios produce un efecto agradable.

Utilizad ángulos diferentes en vuestras fotografías, ya que, si disparáis siempre desde la altura de los ojos con la cámara recta y paralela al suelo, todas las fotografías serán muy parecidas.

Serendipia – Retrato con profundidad

¿Si os dijese que he ido a un bosque de plantas exóticas en la otra punta del país para tomar esta imagen, os lo creeríais? Puede que sí, o quizá no, pero al menos pensaríais que he buscado un lugar bonito para hacer esta fotografía. Pero la realidad es que este escenario es una simple rotonda llena de plantas que vi a lo lejos, que me parecieron interesantes.

Para elegir las localizaciones no me guío por la popularidad o por lo bonitas que sean en su conjunto, sino que elijo el espacio que quiero sacar y lo interesante que puede llegar a ser en mi fotografía. La rotonda y los alrededores eran bastante poco atractivos, pero justo esos tres metros cuadrados eran increíbles: plantas rosas frondosas llenas de textura.

Normalmente, no me gusta hacer fotos con luz dura (sol despejado, por ejemplo), pero aquí lo aproveché para proyectar la sombra de la planta en el rostro de Paula, la modelo. Mi luz favorita para hacer retratos es la luz difusa, propia de los días nublados, pero en este caso no me habría permitido hacer una foto así.

La luz dura genera contrastes y poca información en las sombras. Crea misterio y tensión.

La luz difusa permite lograr una textura más uniforme. Existen difusores para convertir la luz dura en luz suave.

Aparte de la sombra de la cara, lo que hace especial este retrato es la profundidad que se crea al situar los elementos a distintas distancias: la planta ocupa el primer plano de forma enfocada, después se encuentra la modelo y detrás, de nuevo, la planta, pero esta vez desenfocada.

Aprovechad al máximo los recursos que tengáis para hacer una fotografía, pues las mejores imágenes no tienen por qué estar tomadas en los lugares más bonitos del mundo. Hay que aprender a ver, aparte de mirar.

Armonía – Expresar con la gama colores

El día que tomé esta imagen quería desplazarme a otra época fotográficamente hablando, por lo que todos los elementos debían estar acordes: la ropa, el estilismo, el fondo y el atrezzo. En un principio, la idea era retratar a un chico moderno de barrio con aires de vándalo en una zona edificada con aspecto de los años noventa. Pero, mientras hacía las fotos, me di cuenta de que no me llamaban nada la atención: podía reflejar esa idea en mis fotografías y pasar desapercibidas, pero no conseguía transmitir nada.

En ese momento, vi un campo de flores con colores muy vivos: violetas, amarillos y los verdes de los tallos. Al final, las elegí como decorado porque es un elemento atemporal. Por ejemplo, un edificio, un teléfono móvil o un coche puede delatar en qué época nos encontramos.

Violeta, amarillo, verde, azul y color piel eran los colores de inicio. Pero, en la imagen final, los colores no coinciden con los que estoy describiendo porque en la edición eliminé dos de ellos.

Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos y producen un esquema de color atractivo a la vista.

Las personas que me siguen desde hace tiempo sabrán que el color verde no me gusta. De hecho, me atrevería a decir que en el noventa y nueve por ciento de mis fotografías no aparece, simplemente porque pienso que casi nunca combina con el resto de colores (al menos el verde típico de un césped bien cuidado). La mitad de las flores eran amarillas, pero decidí dejarlas blancas porque la combinación de colores que resultaba no me gustaba.

En esta fotografía quise crear una combinación de colores fríos y armónicos, excluyendo el verde, para dar una sensación de orden.

Utilizad los colores para ayudar a transmitir aquello que tenéis en mente: tensión, calma, calidez, etc. Os invito a investigar sobre la teoría del color.

Fotografía Pictórica – Cómo aprovechar la luz natural

En esta fotografía mi objetivo era hacer algo distinto: quería mostrar que el retrato no siempre consiste en colocar a un modelo enfrente de la cámara con un fondo desenfocado y ya.

Esta vez me dejé llevar por la inspiración que me llegaba de esta cueva acuática. La luz me recordaba a la pintura barroca: una cortina de luz cenital, que en este caso iluminaba a la modelo. Siempre me ha gustado la iluminación que usaban Caravaggio y Rembrandt en sus obras. Un dato curioso es que hoy en día usamos el nombre de Rembrandt para referirnos a este tipo de luz.

A veces, cuando quiero hacer un retrato, primero parto de la persona, y voy buscando poses y lugares donde ubicarla según se vea más interesante. Pero, cuando hice esta foto, sucedió al revés: encontré el escenario perfecto para integrar a la modelo. Las rocas oscuras creaban contraste con el color de piel iluminado por el esquema de luces formado naturalmente:

Un gran agujero en la parte superior de esta especie de cueva. A la derecha de la foto, un poco de luz llega desde otro orificio en la roca. En la rodilla, podéis ver la luz principal y el contraluz que se genera.

Este esquema de luces naturales da profundidad a la figura.

Para captar una iluminación completa con luz natural debes contemplar las fuentes de luces de las que dispones (el sol, una ventana, un reflejo, etc.), y alinearlas a tu favor moviéndote tú y el modelo hasta conseguir un esquema interesante.

Salid de vuestra zona de confort e inspiraos en el cine, la pintura, los libros o en cualquier otra fuente de creatividad. Esto os ayudará a abrir la mente para crear cosas nuevas.