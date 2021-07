Rompe récord mundial apilando M&M’s

Will Cutbill, de 23 años, de Solihull, Inglaterra, dijo que durante mucho tiempo había soñado con incluir su nombre en el Libro Guinness de los Récords Mundiales, pero no fue hasta el cierre de COVID-19 que decidió hacer realidad su sueño.

«Fue durante el tercer confinamiento en enero. Estaba en la sala de estar, comiendo una bolsa de M&M’s, y estaba increíblemente aburrido, y decidí ver cuántos podía apilar, uno encima del otro», dijo Cutbill.

«Empecé a preguntarme si hay un récord mundial para esto, así que lo busqué online, y descubrí que lo máximo que alguien había acumulado eran cuatro», dijo.

Cutbill dijo que filmó sus intentos durante dos o tres horas antes de conseguir su pila de cinco M&M’s.

«No es algo que normalmente me hubiera tomado el tiempo para hacer, especialmente ahora que el sol brilla y los pubs están abiertos de nuevo, pero en ese momento, no había mucho más que hacer, así que parecía un tiempo bien gastado», dijo el joven.

Silvio Sabba de Italia, y Brendan Kelbie de Australia tenían el registro de cuatro M&M’s apilados antes de que la organización de mantenimiento de registros verificara el video de Cutbill, y le entregara un certificado.

«Cuando finalmente logré apilar cinco M&M’s, estaba absolutamente extasiado. Pensé, ‘Oh, Dios mío, de hecho, lo hice'», dijo Cutbill. «Cinco M&M’s no parece mucho, pero es casi imposible de lograr. Así que me quedé satisfecho cuando lo conseguí. Pensé en intentar seis, pero no hay ninguna posibilidad ¡Cinco ya fue bastante difícil!».