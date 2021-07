1. Cruella Comenzamos con el reciente éxito de Disney, ‘Cruella’, protagonizada por Emma Stone, que sigue los primeros pasos de una de las villanas más infames y elegantes del cine. Ambientada en los años ’70 en Londres y en medio de la revolución del punk, sigue a una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un lugar en la moda con sus diseños de ropa. Y está dispuesta a todo para lograrlo.

2. Judas y el mesías negro Película basada en una historia real. Un delincuente es detenido por el FBI, que le propone la absolución de sus delitos si coopera con ellos infiltrándose en el partido «Panteras Negras». La película ganó 2 premios Oscar: Daniel Kaluuya como mejor actor de reparto y mejor canción original.

3. Framing Britney Spears El documental cuenta la historia del ascenso y caída de Britney Spears y la disputa legal con su padre para poder controlar su vida y sus finanzas.

4. El padre La película se estrenó en festivales en 2020, pero su estreno mundial llegó en 2021. Un hombre mayor rechaza la ayuda de su hija pero debe adaptarse a los cambios que su avanzada edad le representan. Ganadora del Oscar a mejor guión adaptado y mejor actor (Anthony Hopkins).

5. Luca Ambientada en un hermoso pueblo costero de la Riviera italiana, esta película es la historia del paso de la niñez a la adultez de un niño que vive un verano inolvidable repleto de gelato, pastas y viajes interminables en scooter. Luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo, pero toda la diversión se ve amenazada por un secreto muy bien escondido: Luca es un monstruo marino de un mundo que se encuentra justo por debajo de la superficie del agua.

6. Inside Hacer humor en medio de una pandemia puede resultar complicado. Pero el comediante y músico Bo Burnham logró su mejor trabajo hasta la fecha. Un especial que hace reír, pensar, e incluso llorar. Con canciones, ingenio ¡y filmado íntegramente en un departamento! Realmente imperdible. Puede verse en Netflix.

7. Nobody John Wick es una de las mejores películas de acción de este siglo. Esta película es del mismo guionista y muy parecida. Pero una gran diferencia: el protagonista no es Keanu Reeves sino Bob Odenkirk, a quien conocemos por su papel de abogado en ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’ y aquí podemos verlo en un rol completamente diferente, como héroe de acción.

8. Pelé Este documental cuenta la historia de Pelé, el mundialmente famoso jugador de fútbol, su búsqueda por la perfección y la leyenda que llegó a ser.

9. In the Heights Lin-Manuel Miranda alcanzó la fama mundial con uno de los mejores musicales de todos los tiempos: ‘Hamilton’. Antes de eso hizo otro que tuvo mucho éxito en Broadway. Se trata de ‘In The Heights’, que ahora llegará al cine con muchísimos actores latinos, como el propio Miranda, Anthony Ramos, Melissa Barrera, Stephanie Beatriz y Jimmy Smits. Hasta Marc Anthony tiene una participación.

10. Raya y el último dragón La película cuenta la historia de una princesa guerrera y un dragón que puede transformarse en humano, y es nada menos que el último dragón vivo. Se estrenó en Disney+.

11. Biggie: I Got a Story to Tell Este documental con imágenes inéditas y entrevistas íntimas celebra la vida de The Notorious B.I.G. en su camino de la nada a la fama.

12. Tigre Blanco Basada en la exitosa novela Tigre Blanco, un ambicioso chofer de una familia india adinerada emplea su astucia para salir de la pobreza y convertirse en empresario.

13. A Quiet Place Part II Secuela de la excelente película de terror de 2018 que fue una sorpresa en la taquilla mundial. Dirigida por el creador de la primera, John Krasinski, y protagonizada por su esposa, Emily Blunt. Ya concluimos con el listado de las mejores películas estrenadas en 2021. Ahora proseguimos con los filmes que más esperamos y que se estrenarán en la segunda mitad del año.

14. Black Widow Natasha Romanoff estuvo presente en 2 entregas de Capitán América y en todas las de Avengers y ya era hora de que tuviera película propia. La historia cuenta las aventuras de la Viuda Negra en el tiempo ocurrido entre ‘Capitán América: Civil War’ y ‘Avengers: Infinity War’. Se estrenará en julio.

15. Jungle Cruise Película basada en una atracción de un parque de diversiones de Disney: una pequeña embarcación lleva a un grupo de viajeros por el medio de una jungla repleta de peligrosos animales y reptiles, y con elementos supernaturales. Con ‘The Rock’, Emily Blunt y Paul Giamatti. Se estrena a fines de julio.

16. Free Guy ‘Free Guy’ es una comedia de aventuras protagonizada por Ryan Reynolds y dirigida por Shawn Levy. Narra la historia de un cajero de banco solitario que descubre que en realidad es un personaje de fondo en Free City, un videojuego de mundos virtuales. Se estrenará en agosto.

17. The Suicide Squad Secuela de la película de supervillanos de 2016, aunque con un elenco muy diferente, por lo que la película presentará a muchos nuevos personajes. Margot Robbie vuelve en la piel de Harley Quinn, por supuesto. Se estrena a principios de agosto.

18. Candyman Jordan Peele produce esta secuela espiritual del clásico de 1992, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, que viene de brillar en la serie ‘Watchmen’. Se estrenará a fines de agosto.

19. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Película basada en el comic de Marvel. Se estrenará en el mes de septiembre.

20. Venom: Let There Be Carnage Secuela de la película de 2018, con Tom Hardy en el papel protagónico. Se estrenará en septiembre.

21. Dune El director francés Denis Villeneuve adptará la compleja novela de ciencia ficción de Frank Herbert. Habrá dos películas y con un elenco impresionante: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa, y la lista sigue. Se estrenará en octubre.

22. No Time To Die Será la última película de Daniel Craig en el papel de James Bond. En la película, Bond se retira como agente secreto. Pero volverá al ruedo cuando reciba un pedido de ayuda de un amigo de la CIA. Con Craig, Ralph Fiennes, Rami Malek, Ana de Armas, Christoph Waltz y Jeffrey Wright. Se estrenará en octubre.

23. The Many Saints of Newark Más conocida como «La película de Los Soprano», en esta precuela conoceremos los orígenes de Tony Soprano en Nueva Jersey. Con Vera Farmiga, Jon Bernthal, Ray Liotta y Michael Gandolfini, el hijo de James Gandolfini. Se estrenará en el mes de octubre.

24. The French Dispatch Dirigida por Wes Anderson, tiene un elenco impresionante: Timothée Chalamet, Bill Murray, William Dafoe, Jason Schwartzman, Benicio Del Toro, Kate Winslet, Christoph Waltz, Adrien Brody, Owen Wilson y más. Se estrenará en octubre.

25. Antlers Película de terror producida por Guillermo del Toro. Una maestra de un pequeño pueblo de Oregon (Keri Russell) y su hermano (Jesse Plemons), el sheriff local, descubren que un joven estudiante (Jeremy T. Thomas) está guardando un secreto peligroso con consecuencias aterradoras. Se estrenará en octubre, al menos en Estados Unidos.

26. Eternals Gran apuesta de Marvel en la que ya no hablamos de superhéroes sino de dioses: seres inmortales que vivieron en La Tierra y fueron claves en la historia de la humanidad. Cuenta con un elenco impresionante: Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington y Richard Madden (dos ex ‘Game of Thrones’) y Kumail Nanjiani, entre otros. Se estrenará a principios de noviembre.

27. Top Gun: Maverick Vivimos en una época de secuelas. Lo que no es normal es que en 2020 se haga una secuela de una película de 1986, pero ese es el caso de ‘Top Gun: Maverick’. Volveremos a ver a Tom Cruise a toda velocidad arriba de un avión. Lo acompañan Jennifer Connelly y Val Kilmer, que interpretó a ‘Iceman’ en la primera película. Se estrenará en noviembre.

28. Ghostbusters: el legado Secuela directa de ‘Los cazafantasmas 2’ de 1989. Será protagonizada por Paul Rudd, Finn Wolfhard (‘Stranger Things’), Mckenna Grace y Carrie Coon, y la participación de tres integrantes de la película original: Bill Murray, Dan Akroyd y Ernie Hudson. Se estrenará en el mes de noviembre.

29. Last Night in Soho Tras la exitosa ‘Baby Driver’, el director Edgard Wright vuelve a un género que no le es ajeno: el terror. Una mujer viaja misteriosamente en el tiempo hasta la década del ’60. Pero Londres no es lo que parece y el viaje en el tiempo tiene sus consecuencias oscuras. Con Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Thomasin McKenzie. Se estrenará en noviembre.

30. West Side Story Adaptación del clásico musical de Broadway dirigida nada menos que por Steven Spielberg. Con Ansel Elgort, Corey Stoll y Rita Moreno. Se estrenará en diciembre.

31. Spider-Man 3 Tercera entrega con Tom Holland en el papel de Spider-Man. Volveremos a ver a dos villanos de filmes anteriores: Alfred Molina como el Dr. Octopus y Jamie Foxx como Electro. También veremos a Benedecit Cumberbatch (Dr. Strange), que será el nuevo mentor de Peter Parker. Se estrenará en diciembre.

32. Killers of the Flower Moon El FBI investiga una serie de misteriosos crímenes que ocurrieron en Estados Unidos en 1920. Dirigida por Martin Scorsese. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Sin fecha de estreno por el momento.