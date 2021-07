¿Qué sucede si no actualizo a Windows 11?

Con Windows 11 a la vuelta de la esquina y el soporte de Windows 10 finalizando en 2025, es posible que te preguntes qué sucederá con tu PC si no la actualizas. En esta nota exploraremos las posibilidades.

Aunque Windows 11 llegará hacia fin de año, Microsoft afirma que no tendrás que actualizar tu instalación de Windows 10 a Windows 11. Al igual que las principales «Actualizaciones de funciones» anteriores de Windows 10, podrás rechazar o aplazar cualquier oferta para actualizar tu sistema al no iniciar el proceso de actualización en Windows Update.

La empresa confirmó que, hasta el 14 de octubre de 2025, no tendrás ningún problema para seguir con Windows 10. Microsoft seguirá admitiendo Windows 10 hasta esa fecha, y aún podrás usarlo de manera segura en tu PC actual mientras esperas que lleguen actualizaciones de seguridad vitales cuando sea necesario.

Pero después del 14 de octubre de 2025, ejecutar Windows 10 será mucho más riesgoso, ya que ese día Microsoft dejará de lanzar nuevas actualizaciones de seguridad. Si alguien descubre un nuevo exploit o vulnerabilidad en Windows 10 después de esa fecha, Microsoft no lanzará una actualización para solucionarlo.

¿Dejará de funcionar Windows 10 cuando se lance Windows 11?

Cuando se inicie Windows 11, aún podrás usar Windows 10 como lo haces normalmente ahora. No dejará de funcionar automáticamente. Aunque es muy probable que cuando se lance, Microsoft ofrezca a los usuarios de Windows 10 la oportunidad de actualizar a Windows 11 de forma gratuita desde Windows Update en Configuración. Si rechazas la actualización, es posible que aún veas recordatorios emergentes pidiéndote que actualices a Windows 11, a menos que tu PC no lo admita.

Después de que el soporte de Windows 10 expire en 2025 , Windows 10 seguirá funcionando, sólo que correrá un mayor riesgo de seguridad.

¿Qué sucede si no puedo actualizar a Windows 11?

Es posible que ya hayas revisado tu PC y te hayas dado cuenta de que no podrás actualizar a Windows 11. Si ese es el caso, tienes algunas opciones. La opción más segura será comprar una PC más nueva en algún momento, antes de la fecha límite de 2025. De esa manera, ejecutarás el sistema operativo Windows más reciente y seguro. La otra opción es seguir usando Windows 10, que conlleva importantes riesgos de seguridad.

Por qué deberías actualizar todo tu software

¿Qué puede salir mal? Un montón de cosas. Al ejecutar una versión no compatible de Windows 10, serás más susceptible al malware, ransomware, software RAT que compromete tu cámara web y mucho más.

Después de unos años, algunas aplicaciones pueden dejar de ser compatibles con Windows 10, lo que te dejará vulnerable a otros tipos de vulnerabilidades de seguridad si no puedes mantenerlas actualizadas a sus últimas versiones.

¿Cuál es la forma más segura de seguir ejecutando Windows 10?

En primer lugar, no recomendamos ejecutar Windows 10 después del 14 de octubre de 2025. Simplemente no vale la pena correr el riesgo, y las PC básicas (incluso las PC usadas) que pueden ejecutar Windows 11 deberían ser económicas en ese momento. Pero sabemos que la realidad no siempre coincide con lo ideal, así que aquí hay algunos consejos.

No hay duda de que, incluso con los riesgos, las personas que practican una buena política de seguridad tendrán más posibilidades de ejecutar Windows 10 sin problemas importantes después de la fecha límite de 2025. Aquí algunos tips de sentido común que todos pueden seguir, incluso ahora, para mantenerse seguros online:

Mantén tu navegador web actualizado, siempre.

Mantén tus aplicaciones actualizadas.

No visites sitios sospechosos o fraudulentos en la web.

Mantén actualizado el software anti-malware en tu PC.

Utiliza una contraseña segura, y no reutilices contraseñas.

Utiliza la autenticación de dos factores siempre que sea posible.

Realiza copias de seguridad con frecuencia.

No abras archivos adjuntos de correo electrónico.

No ejecutes programas que descargues de Internet a menos que provengan de una fuente confiable y verificada.

A fin de cuentas, es mejor actualizar

Cuando se lance Windows 11, Windows 10 comenzará a desaparecer, nos guste o no. Es posible que sientas la presión de tomar una decisión de actualización de inmediato, pero ese no es necesariamente el caso. Tienes más de cuatro años para planificar con anticipación antes de que finalice el soporte de Windows 10, que es mucho tiempo en el mundo de la tecnología. Pero tómate el tiempo para planificar con anticipación para que puedas realizar una transición sin problemas a Windows 11 cuando llegue el momento.

