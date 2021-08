Moda fluida para un mundo no binario

La colección Otoño Invierno 2021 del sueco Linus Leonardsson, podría haber sido llamada «unisex» o «andrógina» hace décadas, pero incluso ahora, bajo una gran cantidad de nuevas definiciones, todavía supera los límites.

Creando glamour sostenible para todos los géneros, “Let There Be Light”, es la última colección de Leonardsson en desfilar por la pasarela.

A medida que cambia el mundo, cambian las costumbres sociales. Recientemente hemos aprendido nuevas definiciones para aquellos que no se identifican exclusivamente con ser hombre o mujer: no binarios y género fluido. Y también hemos aprendido algunos pronombres nuevos de género neutro. Pero la moda diseñada sin distinción entre lo biológico se remonta a los albores del hombre. O del humano. Pensemos en las togas griegas y romanas.

“Let There Be Light” fue el desfile de apertura del Mercedes-Benz Fashion Week Digital en Londres este año. Es la cuarta colección de moda fluida del diseñador emergente Linus Leonardsson, y fue diseñada con el futuro en mente. Y no solo el futuro de la moda, sino también el futuro de la tierra. La colección se ha elaborado con tejidos y materiales reciclados, e inventario sobrante y reutilizado.

El diseñador lo describe como «una colección que mira más allá de las fronteras nacionales y en un ámbito digital donde todo es posible, donde las líneas de guardarropas femeninos y masculinos se difunden en la inexistencia, todo con la ayuda del maximalismo escandinavo y glamour histérico».

«El propósito principal de mis colecciones es crear un festín y una fantasía para los ojos que se relacionan e impactan en el mundo en el que vivimos», concluye Linus Leonardsson.