Escritorios para árboles combinan el disfrute de la naturaleza y el trabajo a distancia

Las ciudades se están adaptando a la nueva forma híbrida de trabajo, al ofrecer a los ciudadanos un respiro de los escritorios improvisados en las mesas de comedor, y las llamadas de Zoom en los dormitorios.

Parte del atractivo de estos espacios es que son no comerciales. Pero eso no significa que no haya oportunidades para que las marcas creen espacios similares.

En la ciudad finlandesa de Lahti, un escritorio de madera sujeto a un árbol suma las propiedades antiestrés de la naturaleza al teletrabajo.

Diseñadas para permitir que las personas disfruten del aire fresco y del entorno natural de la ciudad mientras realizan sus tareas pendientes, las estaciones de trabajo Viita están hechas de abeto finlandés, y están cuidadosamente unidas para evitar que los árboles se dañen.

Cada escritorio de pie tiene espacio para una computadora portátil, así como soportes para bolsos, teléfonos y tazas o botellas de agua.

Lahti, que es la Capital Verde de Europa 2021, trabajó con TBWA Helsinki y un equipo de estudiantes del Instituto de Diseño y Bellas Artes LAB para crear las estaciones de trabajo, que fueron fabricadas por el fabricante de muebles local Upwood Design.