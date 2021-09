Intentan romper el récord por la boda de perros más grande del mundo

El amor perruno estaba en el aire, aunque no lo suficiente para el Libro Guinness de los récords mundiales.

Un grupo de vecinos de Chicago, en Estados Unidos, intentó hacer algo que no se ha logrado desde mayo de 2007: celebrar la ceremonia de boda de perros más grande, y establecer el récord mundial Guinness.

La ceremonia de boda canina, llevada a cabo el pasado sábado por la mañana en Villa Park, Illinois (EE.UU.), contó con la presencia de 160 perros (80 parejas).

El esfuerzo estaba destinado a superar el récord del Libro Guinness de los Récords Mundiales de 178 parejas de perros «casadas» el mismo día que se estableció en 2007 en Littleton, Colorado.

Sin embargo, el evento de Villa Park no fue en vano, ya que recaudaron USD 4.000 para 10 grupos de animales locales como parte del evento de adopción Paws and Claws in the Park.

El grupo no pudo lograr su objetivo, pero todos los que llevaron a sus perros al Villa Park se lo pasaron en grande. Al final de la ceremonia, el presidente de Villa Park Village, Nick Cuzzone, dio la orden de cierre: «Ahora puede ladrar sus votos».

Los organizadores dijeron que en el próximo intento esperan reunir más de 178 parejas caninas para romper el récord de la ceremonia de boda de perros más grande del mundo.