1. Premio de Honor y 1er Premio Categoría Mamíferos – Ghost, de Will Burrard-Lucas (Reino Unido)

2. Categoría Mamíferos – Segundo Premio – Emancipación, de Sergio Marijuan Campuzano (España)

3. Categoría Mamíferos – Mención de honor – Urban Fox, de Matt Maran (Reino Unido)

4. Categoría Naturaleza desde casa – Primer Premio – Fox drinking from the pool, de Milan Radisics (Hungría)

5. Categoría Naturaleza desde casa – Mención de honor – I’m not Alone living under this roof de Geoffrey Reynaud (Canadá)

6. Categoría Arte en la Naturaleza – Primer Premio – Yin and Yang, de Gheorghe Popa (Rumanía)

7. Categoría Arte en la Naturaleza – Segundo Premio – Lionfish and tridactna, de Sergey Shanin (Rusia)

8. Categoría Denuncia Ecológica – Primer Premio – Culled, de Marc Graf (Austria)

9. Categoría Arte en la Naturaleza – Mención de Honor – Spectre, de Joseph Anthony (Reino Unido)

10. Categoría Denuncia Ecológica – Segundo Premio – The Face of our Apathy, de Neil Aldridge (Reino Unido)

11. Categoría Denuncia Ecológica – Mención de Honor – Captive, de Marcus Westberg (Suecia)

12. Categoría Mundo Subacuático – Primer Premio – Bajo la luna, de Xavier Salvador Costa (España)

13. Categoría Mundo Subacuático – Segundo Premio – Protección, de Marc Casanovas Felix (España)

14. Categoría Mundo Subacuático – Mención de Honor – Squid, de Rooman Luc (Bélgica)

15. Categoría Paisaje – Primer Premio – The Astonishing, de Mauro Tronto (Italia)

16. Categoría Paisaje – Segundo Premio – The comb of the mists, de Imanol Zubiaurre Bengoetxea (España)

17. Categoría Paisaje – Mención de honor – Territorios Inhóspitos, de Fran Rubia (España)

18. Categoría Mundo Vegetal – Primer Premio – Spore ghost, de Imre Potyó (Hungría)

19. Categoría Mundo Vegetal – Segundo Premio – Mushroom army, de Imre Potyó (Hungría)

20. Categoría Mundo Vegetal – Mención de honor – Surrounded, de Gheorghe Popa de Aiud (Alba)

21. Categoría Otros Animales – Primer Premio – Huevos de esperanza, de Jaime Culebras (España)

22. Categoría Otros Animales – Segundo Premio – Nice catch!, de Christian Ziegler (Alemania)

23. Categoría Otros Animales – Mención de honor – Sulphur butterflies feed on decaying fig fruits, de Christian Ziegler (Alemania)

24. Categoría Aves – Primer Premio – A Beakful, de Bret Charman (Reino Unido)

25. Categoría Aves – Segundo Premio – The Fiest, de Mateusz Piesiak (Polonia)

26. Categoría Aves – Mención de honor – Enchanting Swans, de Bernhard Schubert de Wiener Neustadt (Austria)

27. Categoría Actividad de Montaña – Primer Premio – El monstruo del kayak, de Manuel Ismael Gómez (España)

28. Categoría Actividad de Montaña – Segundo Premio – Eclosión, de Javier Urbón (España)

29. Categoría Actividad de Montaña – Mención de honor – Tocant el cel, de Alberto Gonzalez Gimenez de Olot (España)