Ahora que Skeletor se ha alzado con la Espada del Poder, los héroes de Eternia no desfallecen y se unen para luchar contra las fuerzas del mal en este emocionante y épico cierre.

La próspera vida de una pintora comienza a tambalear cuando reaparece una joven brillante de su pasado… convertida en un ser que no es ni la sombra de lo que fue.

Durante un viaje fuera de la ciudad con amigos, un caricaturista y su conciencia representada por un armadillo reflexionan sobre la vida y el amor no correspondido.

14. F is for Family: Temporada 5 (25/11/2021)

17. Keeping Up with the Kardashians: Temporada 7 (17/11/2021)