Adelanto de «Pantalla partida», de Natalí Schejtman

Después de ciento cincuenta entrevistas y la revisión de documentos públicos y archivos audiovisuales, Natalí Schejtman consigue la proeza de contar setenta años de historia argentina desde una óptica precisa y magnética: las idas y vueltas de su TV pública, de Evita a Sofovich, del levantamiento carapintada a 6, 7, 8. Entre la transmisión inaugural (el Día de la Lealtad de 1951) y el presente hubo cambios de edificio, de nombre, de logotipo, de programación, de relación con el poder y, sobre todo, de funcionarios. También se agigantó un mito: ese que sostiene que se trata, a la vez, de un elefante blanco y un agujero negro para el dinero de los contribuyentes. Schejtman, especialista en medios públicos internacionales, pone en cuestión ese y otros lugares comunes y recorre una historia que alterna momentos buenos, malos y horribles con nombres que hicieron grande a la televisión y otros que –aunque merezcan pasar al olvido– son ubicados en su justo sitio. A continuación un fragmento, a modo de adelanto:

Capítulo 15 – 6, 7, 8 La edición al poder

— Somos los Stones —le dijo Federico Kon a Fernando Agejas el 23 de diciembre de 2015, cuando recorría los pasillos de la TV Pública que rebalsaban de gente. Eran productor general de contenidos y productor ejecutivo de 6, 7, 8, el programa de Canal 7 que terminaba su ciclo después de siete años al aire, y veían la efusividad de la audiencia, que había ido especialmente al canal a despedirse. Llevaban banderas argentinas y carteles dibujados a mano agradeciendo al programa. El trazo casi infantil de esos dibujos combinaba con la estética por la que había apostado el ciclo desde el inicio en marzo

de 2009: un piquete de cartón pintado con los números 6, 7 y 8 en el medio de la coqueta Figueroa Alcorta, la avenida que custodia el edificio del canal y el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires.

Kon ya había trabajado con Diego Gvirtz, creador y dueño mayoritario de Pensado Para Televisión, la productora que inventó el programa que se estaba terminando, en sus títulos anteriores: Televisión Registrada (TVR), Fútbol prohibido, Indomables (luego Duro de domar), entre otros. De sus pocas apariciones públicas, se nota su hablar cansino. Cuesta imaginar a Kon detrás de su computadora escribiendo informes o canciones con rimas sagaces para sus programas con la velocidad de la que hablan quienes trabajaron

con él. A pesar de sus años en la industria, su tono parece más bien desapegado de lo televisivo.

En realidad, 6, 7, 8 fue, desde el vamos, poco televisivo: convocó a periodistas de gráfica o radiales, o incluso a profesores universitarios, que se presentaban vestidos y peinados del mismo modo en que uno esperaría encontrarlos en un aula de Sociales de la UBA o en una redacción. Ese aspecto de reunión en la sala de profesores o en una asamblea, bajo una luz blanca que no ocultaba las desprolijidades, contribuía a ubicarlos en un lugar distinto del establishment. Esa era su tesis principal: el poder estaba en otro lado. No en Canal 7, ni

siquiera en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y mucho menos en este manojo de profesionales de las ciencias humanas y la comunicación. Por algo la frase en la que se apoyaban los números que daban nombre al programa era esa: la crítica al poder real.

Aunque tanto la prehistoria como la historia del programa atraviesan el núcleo duro del poder político en Argentina hasta llegar a guionarlo.

A comienzos de los 2000, Gvirtz era un productor exitoso y también algo disonante en el ambiente. Había pasado buena parte de su juventud grabando la televisión argentina. Se convirtió así en dueño de uno de los archivos más suculentos y mejor organizados del país. Sus programas insignia, en especial TVR, ponían el archivo a hablar. Por eso el motor de la productora eran los visualizadores, para quienes la jornada laboral consistía en ver horas y

horas de grabaciones. En ese rol entró Agejas después de ver un cartelito en la facultad de Sociales, sede Ángel Gallardo. En 2002, la forma de catalogar el material era manual. Y lo que se grababa era dividido en cuatro categorías: archivo —alguna declaración tajante como «nunca voy a votar a X» que pudiera confrontarse con otra frase—, segmento —algo que tuviera potencia para conformar un informe autónomo—, tema —cuando se mencionaban discusiones relevantes— y disparador —una frase, una pelea, algo con que arrancar un informe—. De a poco el sistema se profesionalizó con más visualizadores, más filtradores que destacaban el material que valía la pena, y data entry que empleaban un software especialmente diseñado para ver los programas directamente en la computadora y trabajar con archivo listo para ser usado.

La gente que trabajaba en la productora se entusiasmaba con la discusión política y el uso del archivo con ese fin, a diferencia de un estilo más de bloopers o errores que había sido la marca de Perdona nuestros pecados, nacido también en Canal 7 y conducido por Raúl Portal (quien demandó, junto con su hijo Gastón, a Gvirtz por plagio, desatando un largo juicio por el que el creador de TVR fue finalmente sobreseído).

El personaje público de Gvirtz llamaba la atención. Totalmente rapado, serio, de mirada enigmática y no muy verborrágico, solía exponer con cierta regularidad a sus enemigos públicos de la industria audiovisual. En 1996 estrenó en América Sports el ciclo Fútbol

prohibido en el que apuntaba contra Torneos y Competencias, que tenía un contrato de exclusividad con la AFA para la transmisión del fútbol, con una propuesta de programa deportivo casi artesanal y anti establishment. Después de un breve paso por Canal 9, de

donde fue levantado, y previa presentación de una denuncia contra Torneos en la secretaría de Defensa de la Competencia, Gvirtz terminó trabajando para TyC, algo que resultó profundamente irritante para el periodista deportivo Diego Bonadeo, conductor

de Fútbol prohibido. IBOPE fue otro de los blancos preferidos del productor, obsesionado por el rating, cuando ya era la cabeza de TVR, Indomables y del programa Periodistas. En 2003, acusó a la medidora de rating de monopólica y de aportar números de dudosa veracidad. Sus enemistades de la industria eran acompañadas por amistades que lo fortalecían.

En agosto de 2005, TVR, conducido por Fabián Gianola y Claudio Morgado, invitó a Mario Pontaquarto, arrepentido en la causa de las coimas en el Senado que noqueó la presidencia de Fernando de la Rúa, como «crítico invitado», una figura que comentaba los informes de la semana y hacía reflexiones finales. Rolando Graña, director de noticias de América, decidió cortar sus intervenciones. Gvirtz denunció la censura y sacó sus programas de la señal. Pocos meses después los mudó a Canal 13 gracias a su buena relación con Carlos De Elía, su gerente de noticias. En el medio, el jefe de Gabinete Alberto Fernández lo contactó para que fuera a Canal 7, pero él desestimó la oferta: «No me interesaba trabajar en Canal 7. En un momento no me quedó opción. No podés hacer un programa crítico desde Canal 7. La historia me demostró que yo tenía razón», dice en una entrevista para este libro en marzo de 2020, cinco años después de haber vendido su productora al Grupo Indalo.

Él, además, elegía Canal 13, se identificaba con su línea editorial y con varias de sus figuras periodísticas. La cúpula de la productora estaba formada por Gvirtz, su hermano Fernando, Kon y Martín Moyano.

La confrontación con el agro por las retenciones móviles fijó un antes y un después en la escena mediática. Televisión registrada exhibía volantazos que dejaban ver algún tipo de tensión con el canal que lo albergaba. En un programa de fin de marzo, TVR se mostraba crítico con la postura de la Mesa de Enlace y sus defensores, de quienes extraía textuales clasistas, racistas y violentos, en línea con la declaración de Cristina Fernández de esa semana que hablaba de «piquetes de la abundancia» para describir el pedigree de la protesta social que encaraba el campo. Tres meses después, pocos días antes del voto no positivo de Cobos, el programa estaba parado junto al campo: un informe mostraba a Luis D’Elía como un dirigente inconsistente que se había acercado al gobierno por clientelismo, a Kirchner como un incitador a la violencia durante sus años a cargo del gobierno en Santa Cruz y a él y Cristina como negadores de su pasado menemista. Gvirtz consideraba bufones de los Kirchner a Telefé en general y a Mario Pergolini en particular. En una entrevista en Noticias en agosto de 2008, cuando le preguntaron por qué pasó de apoyar al Gobierno a criticarlo, él lo adjudicó a un cambio de parecer: «Seguramente en algún momento compramos algún discurso o pensamiento del Gobierno, pero nos dimos cuenta de que estaban mintiendo y cambiamos. Hicimos catarsis y corregimos». Pero más de una década después, Gvirtz da otra explicación para este libro: dice que el tesón anti gobierno, que se hizo del modo más exagerado posible, respondió a presiones del canal para alinearse y necesidades económicas vinculadas al mantenimiento de su empresa.

Esos cambios bruscos hacían evidente cuán fácil era moldear un producto como ese a los vaivenes editoriales: los archivos fragmentados, el montaje rápido, cierto anonimato en la autoría del informe que surgía de la multiplicidad de fuentes citadas. Todo cooperaba.

El tono crítico hacia el Gobierno dominó en TVR durante 2008 aunque sin demasiada virulencia. Para 2009, cerró por cuarto año consecutivo con el Trece por los dos programas: TVR y Duro de Domar, que pasó al mediodía como Duro de almorzar, y fue levantado al poco tiempo. Para ese momento PPT ya había puesto un pie en Canal 7, adonde Gvirtz llegó gracias a sus redes políticomediáticas: el periodista Maximiliano Montenegro, que había sido parte de Periodistas, lo contactó con Sergio Massa, entonces jefe de Gabinete. De ahí, llegó a Canal 7, donde se reunió con ejecutivos por debajo de Tristán Bauer.

En el canal, el productor era de esas personas que venían de arriba. Rápidamente, las autoridades de la TV Pública y de la productora convinieron hacer un programa sobre medios que indagara con informes en profundidad acerca de diferentes temas estructurales del país gracias a su frondoso archivo. No sonaba raro para el canal: Semanario insólito, La noticia rebelde, los documentales de Roberto Cenderelli en el alfonsinismo, Perdona nuestros pecados o Yo amo a la TV habían hecho del género una especialidad del canal estatal. El lugar del medio también se había abocado al tema desde la misma pantalla en 2006. Tenía, de hecho, una sección llamada «Archivo vivo» a cargo de Miguel Rodríguez Arias, el padre de los programas de archivo con Las patas de la mentira. El de Gvirtz ocupó el mismo horario que su antecedente del medio, pero no se le pareció para nada.

Los idas y vueltas con el Siete, convertido para ese momento en TV Pública, no eran menores. El primer conductor iba a ser Diego «Chavo» Fucks, pero el canal lo bochó por considerarlo inapropiado para su pantalla. El nombre del programa iba a ser Tiradores, y pasó algo similar: muy agresivo, le dijeron a Gvirtz. En realidad, el creador de TVR quería otro nombre, uno que demuestra que en su confección no reinaba la ingenuidad: Vendidos. Tampoco pasó el filtro.

PPT propuso el nombre «más boludo que pudiera haber», y uno se puede imaginar a Gvirtz y su equipo en su oficina, deshilachando palabras hasta llegar a una ecuación indolente: son 6 panelistas, en Canal 7, a las 8 de la noche. Seis, siete, ocho. Aunque en realidad al principio eran cinco (el sexto era el público). Y con el tiempo, pasó a emitirse a las 9.

La conductora de consenso fue la periodista María Julia Oliván, de las más televisivas del plantel.

La productora mantenía sus programas en Canal 13 y estrenaba uno en Canal 7, un gesto audaz en una esfera pública que ya había empezado a construir un muro divisorio. Hacia mitad de año, la relación de PPT con el Trece ya se había tensado por la crítica recurrente a sus figuras periodísticas. En el segundo semestre del año, TVR emitió informes apoyando la Ley de Medios y cuestionando el origen de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. Amparados en el contrato que decía que el programa podía salir hasta las 23:59, TVR era cada vez más un late night show conducido por Sebastián Wainraich y Gabriel Schultz.

Gvirtz había trabado una muy buena relación con Néstor Kirchner, con quien se juntaba a conversar a menudo sobre política y sobre medios. Kirchner, que había consumido con devoción e irritación la programación de TN, Canal 13, Clarín y Radio Mitre, ahora incluía a 6, 7, 8 en su dieta informativa. Alguien que conocía de cerca a la productora describe a Gvirtz como un «ministro informal». El Gobierno se había enamorado de su forma de contar. Y sus observaciones sobre lo mal que comunicaba el Gobierno eran atendidas por gente de peso interno: en definitiva, después de alimentar a una variedad de medios privados con pauta oficial para contrapesar los hostiles titulares de Clarín en todas sus plataformas, un programa del canal público empezaba a constituirse, en 2009, como un espacio que imponía agenda.

De arriba hacia abajo

Dos hechos ocurridos en octubre de ese primer año ilustran cómo un programa sobre medios un poco más burlón se iba convirtiendo en un espacio nodal de la confrontación política.

En primer lugar, la visita de Diego Maradona, entonces director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, que se encontraba bajo un gran cuestionamiento por parte de un sector del periodismo por la performance de la selección en las eliminatorias para el Mundial

de Sudáfrica y por las declaraciones que había hecho una vez que el equipo logró la clasificación agónica («A los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando»). En la mesa de 6, 7, 8 se sorprendió al ver que Raúl Alfonsín criticaba a Clarín en 1987 y, en el perfecto idioma del programa, lanzó su explicación sobre por qué estaba recibiendo tantas críticas en los medios: era una campaña de Daniel Vila, dueño del grupo América, a dos meses del acuerdo del Gobierno con la AFA para la televisación del fútbol:

Acá hay una campaña en contra de Grondona y se la agarraron conmigo por lo que dije el otro día. Esto es muy claro. Acá Vila y Bilardo se querían quedar con la AFA. Entonces, Vila ahora me está matando porque no lo puede matar a Grondona. Porque se agarró de lo que yo dije después del partido. Vos sabés que hay pagados por Vila que me llaman por teléfono y me dicen si no hablo mal de vos me quedo sin las 40 lucas que me paga Vila.

Una persona que trabajaba todos los días en PPT cuenta que el llamado de parte de Maradona a la productora para que Diego fuera al programa se vivió como una legitimación potente de que 6, 7, 8 era el lugar para dar esas batallas. Además, un año antes Maradona había gritado el voto no positivo de Cobos «como un gol».

Una semana antes de esta visita, otro hecho también había colocado al programa en un lugar jerárquico para las peleas facciosas que excedían por mucho lo televisivo: 6, 7, 8 emitió una cámara oculta anónima de 15 minutos que había sido publicada en redes

sociales con un video compaginado en el que se daba a entender que el periodista de La Nación Carlos Pagni recibía plata para escribir artículos en contra de la administración de la familia Eskenazi en YPF. El video también fue replicado en El Periódico Austral, de Rudy Ulloa (íntimo de la familia Kirchner en Santa Cruz), y El Argentino, de Sergio Spolszki.

Desde la productora, la respuesta que dan las personas vinculadas al programa es que sacaron el video de internet sin ningún involucramiento de la política. No parece verosímil, dado que el video, muy largo en términos televisivos, es una sucesión de cámaras ocultas en dos ámbitos distintos, cuya factura lo asemeja a un material brindado por inteligencia o efectuado con sus métodos.1 Al emitirlo en la TV Pública, el Gobierno lo estaba validando. Luego de su emisión, el invitado del día, el diputado Carlos Heller, fue contundente: ¿cómo opinar sobre un material anónimo sin que los involucrados pudieran hacer su descargo? Ese día, el resto de los panelistas criticó con vehemencia la reproducción de la cámara oculta. Pero al día siguiente, volvió a emitirse, ya convertida en un informe.

Carlos Pagni contestó desde La Nación con una descripción de la cronología de los hechos, los perfiles de los involucrados y el contenido de las dos reuniones que había tenido con ellos. En su texto lo que hace es dar su versión de la materia prima que esos encuentros habían generado sobre los cuales cualquier editor con un objetivo claro podía construir esa u otra historia. El periodista radicó una denuncia por la falsedad de las imágenes.

Un código se había roto. El caso no solamente revistió a 6, 7, 8 de una pátina de organicidad que iba más allá de un programa sobre medios, sino que el material emitido, compuesto por una serie de extractos de escenas montadas, era una especie de inception de un recurso que el programa conocía al dedillo aunque no lo usara del mismo modo que la cámara oculta: el poder de la edición. En definitiva, un buen editor puede hacer un video para demostrar que Maradona jugaba mal al fútbol.

Si en sus inicios 6, 7, 8 empezaba a articular una respuesta a lo que el Gobierno consideraba un ataque constante por parte de los «generales multimediáticos» de los que había hablado Cristina Kirchner durante la crisis del campo, lo hacía de un modo diríase que liviano. Hacia octubre de 2009, después de la aprobación de la Ley de Medios, el programa se acomodó como un agente de intervención política, crítica sistemática a la oposición y uso del archivo como forma de deslegitimación de cuestionamientos al Gobierno de parte de dirigentes, periodistas o ciudadanos manifestándose. El archivo confrontaba con las contradicciones del pasado pero especialmente servía para elegir las mejores o las peores versiones de los involucrados en favor de las reiterativas directrices que manejaba el programa: el Gobierno luchaba contra poderes fácticos que buscaban desestabilizarlo y eventualmente destituirlo. Esos poderes tenían un titiritero: Héctor Magnetto, el CEO del Grupo Clarín.

En su primer año y medio, todavía el programa invitaba a algunos personajes que cuestionaban el enfoque de los informes o las políticas del Gobierno: ejemplos de eso fueron el escritor Martín Caparrós, el diputado de la Coalición Cívica Fernando Iglesias, el

dirigente Luis Zamora o el periodista británico Robert Cox. Según rememoran las personas involucradas con el programa, la muerte de Néstor Kirchner fue un cambio en la dinámica cotidiana y el tono.

Hacia el año de elecciones, 2011, cada visita de un representante del pensamiento opositor fue vivida como un evento pugilístico.

La mejor y más recordada fue la de Beatriz Sarlo, la ensayista e intelectual que escribió una veintena de libros sobre cultura de masas, literatura, política y pensamiento y acababa de publicar uno sobre todo eso junto: La audacia y el cálculo, en el que se dedicaba a hurgar en la relación de Néstor Kirchner con la comunicación, el florecimiento de blogs que apoyaban al Gobierno durante la crisis del campo, el señalamiento de Clarín como enemigo y, cómo no, la emergencia de un programa como 6, 7, 8 que a esa altura ya había aparecido como columna en movilizaciones y tenía una aglutinante página de Facebook. Esa invitación generó tensión con los interlocutores del Gobierno. El ensayista y poeta Martín Rodríguez, que por ese momento todavía estaba en el noticiero de la TV Pública, le hizo compañía a Sarlo en el camarín hasta el momento de entrar al Estudio 1. Tristán Bauer se acercó a saludarla cordialmente, tanto como Gvirtz y Kon. Gabriel Mariotto, titular del AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) e invitado especial del día, le espetó un «compañera» irónico que algo descomprimió. Pero el camarín parecía un frigorífico. Sarlo se había adentrado en un territorio hostil y ella también iba cargada con munición verbal gruesa.

«Son recortes en los cuales faltan las fuentes, en los cuales se repiten siempre los mismos mensajes», dijo, para empezar a opinar ante el primer compilado. «Este informe es un picadillo de lo peor», siguió Sarlo, mientras panelistas e invitados discutían sus intervenciones en un cuerpo a cuerpo tenso y ciertamente sofisticado para el nivel general de los debates público y televisivo. El remate vino con una intervención del periodista Orlando Barone sobre la dificultad de hablar de temas sensibles como la «apropiación de los hijos de Ernestina Herrera de Noble» o «la expropiación de papel prensa» cuando se opinaba desde los medios del Grupo Clarín y Sarlo lo frenó con la frase «conmigo no, Barone», que se convirtió en un hit que fue replicado en reseñas y comentarios escritos y

audiovisuales. Para una parte de la cúpula del ciclo esa fue una muestra suficiente de que no se podía abrir el programa porque generaba un anco débil que en TN no existía: «Ellos son desleales, no te abren el juego. Y si hay uno bueno tuyo, lo dejan tres minutos. Nosotros somos un programa solo frente a cientos de programas de ellos en los que no te dan lugar». Para otra parte, fue un éxito en términos televisivos y también políticos y mostraba que había que diversificar. Miraban, también, los picos de más de 4 puntos de rating. En 2012 hubo algunos debates con opositores —un formato distinto al del programa diario—, pero no lograron instalarse como opción y tanto los informes como los invitados seguían siendo cada vez más homogéneos.

En el contexto de la guerra con Clarín, Canal 7 ofreció la táctica de la edición y títulos sin grises: «Tres odiadores vs. Cristina», «El caso Schoklender y la venganza de los medios cómplices del genocidio», «Operación “golpe blando”: sendos papelones de vocera buitrista y defensora de Stiuso», sobre la muerte de Nisman y las declaraciones de Elisa Carrió al respecto. También, la confrontación con el pasado reciente y la idea de que cualquier emisor correlacionaba con la empresa para la que trabajaba. La parte por el todo. El «poder de los medios» adquiría su sentido con el despoder de los periodistas, devenidos en títeres de los empresarios del sector. Esa magnettización del análisis de medios que proponía 6, 7, 8 como una semiótica y que perdía capas de profundidad en su camino desde la facultad de Sociales de la UBA hasta Figueroa Alcorta y Tagle era el tipo de lectura habitual de Néstor Kirchner. El dirigente posaba su mirada estrábica tanto en el periodista como en el cubo del micrófono: «¿De parte de quién venís, vos?», decía, bajándole el precio al cronista. Pero en 6, 7, 8 ese análisis valía solamente para los medios, concentrados o no, que cuestionaban al Gobierno. En el escrutinio del sesgo ajeno no entraba ni el grupo Indalo —dueño de C5N desde que se lo compró al Grupo Infobae en 2012—, ni los medios de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel — dueños del Grupo Veintitrés, que incluía la revista homónima, el diario Tiempo Argentino y otras publicaciones—. Mucho menos la TV Pública. Como señalaba el investigador Pablo Alabarces, ahí radicaba un límite en la columna vertebral del programa crítico de medios. Ellos no eran los «medios hegemónicos» ni «poderes fácticos». Eran apenas un canal que tenía que gritar y señalar opositores y periodistas con nombre y apellido para que alguien reparara en ellos en el mar de medios clarinistas.

Del lado del Grupo, la homogeneidad de la línea editorial de sus medios definía el «periodismo de guerra» que asumía Blanck. Un caso que fue estudiado con rigor metodológico podría ilustrarlo: la estatización de YPF, en 2012. Del total de las notas que salieron sobre el tema en Clarín, el 76% tenía tono negativo, mientras el 22% mantenía un tono neutro. La «guerra» habilitaba para el oficialismo dos narrativas alternativas: por un lado, una especie de teoría de los dos demonios mediáticos en la que el Estado tenía que jugar el juego antagonista de Clarín; por otro, David y Goliat: el Estado, sus medios y los medios aliados constituían apenas un puntito a contracorriente. Para 6, 7, 8 las posiciones políticas posibles eran dos: nosotros o ellos.

El lenguaje de la política y del periodismo se encontraba en la confrontación. Incluso, con marco teórico: el doctor en Ciencias Políticas, secretario de Comunicación y luego jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina les había presentado a Néstor y a Cristina Kirchner a Ernesto Laclau y Chantal Moue. El primero, filósofo y teórico político, discípulo de Eric Hobsbawm y argentino radicado en el Reino Unido desde fines de los años 60, había publicado en 2005 el libro La razón populista, una influyente reinvindicación del populismo y del antagonismo como forma de construcción de hegemonías políticas populares. Si bien compartía con su esposa, la politóloga belga Chantal Moufle, el proyecto político enmarcado en una «democracia radical», Moufle se había detenido en el estudio del agonismo, que a diferencia del antagonismo, buscaba identificar al adversario como tal, pero no eliminarlo. En ambos casos, el conflicto era motor de las transformaciones políticas, a diferencia del tono consensualista y centrista que había dominado la escena política europea en los años 90. Laclau visitó 6, 7, 8 dos veces.

Las personas cercanas al programa señalan que una vez muerto Néstor Kirchner, Cristina no tomó ese lugar de interlocución con Gvirtz. Sin embargo, varios de los que pulularon alrededor señalan a Abal Medina, secretario de Comunicación hasta diciembre de 2011, jefe de Gabinete a partir de entonces, como insistente y persistente en su seguimiento del programa, sobre todo desde el segundo de sus cargos. Alguien que conocía la dinámica de funcionamiento de la política de comunicación asegura que tenía injerencia concreta en la lista de invitados vinculados con la política. Otra persona involucrada en el día a día dice que Abal Medina llamaba para pedir que acortaran las tandas publicitarias así le daban más

aire al programa. Un tercer testigo —cercano a Gvirtz— recuerda un café con el productor interrumpido por un llamado que le indicaba que el programa debía salir esa noche aunque no estuviera planeado. En 2017, estos comentarios tomaron la forma de un diálogo picante en Twitter entre la periodista Mariana Moyano, ex panelista de 6, 7, 8 y el ex jefe de Gabinete:

— Te cansaste de ser el comisario político, traicionaste y votás todo con la derecha, ¿y me querés correr porque hago un chiste con una foto? —dijo, en alusión a una imagen de Abal

Medina con María Eugenia Vidal.

— «Comisarios políticos» en nuestro gobierno no hubo. No creas todo lo que se publica ni te compres el libreto de la derecha —respondió Abal, en un homenaje solapado a aquel

«hacerle el juego a la derecha» que iteraba en las intervenciones de Orlando Barone para defender al oficialismo ante cualquier ataque.

— Conmigo no, Juan Manuel. Yo estaba en 6, 7, 8. Y no era de «nuestro gobierno». Eras VOS. Y dejo acá porque yo no traiciono. Devolvé la banca — remató Moyano.

Coincidía esta acusación con un distanciamiento entre Abal Medina y las filas kirchneristas en las elecciones de medio término.

A fin de 2013, el periodista Carlos Pagni incluso llegó a vincular el alejamiento del cargo de Abal Medina como jefe de Gabinete con el programa. Militante activo de la política universitaria, Abal Medina había pactado, según Pagni, con Franja Morada para las

elecciones en el departamento de Ciencias Políticas de la UBA. Eso, esbozaba el columnista, había perjudicado al candidato de La Cámpora que, a la sazón, también era panelista de 6, 7, 8: Edgardo Mocca.

El ex jefe de Gabinete, vuelto a la vida académica en 2021, recuerda amablemente ver con Néstor Kirchner el programa en Olivos, del que supo cuando el hijo de su esposa, entonces en la primaria, le comentó que había un programa muy bueno en la TV Pública. Pero

niega ese involucramiento con las decisiones editoriales. Argumenta que en su rol no tenía tiempo para dedicarse tanto al programa, incluso en un momento en que buena parte de la discusión política cotidiana tenía que ver con los medios de comunicación.

En los últimos años del ciclo es Reibel Maier uno de los nombres que aparece en comunicación con la producción, sugiriendo informes y mencionando intervenciones periodísticas críticas al Gobierno para tener en cuenta. El ex funcionario del área de Comunicación Pública no responde a la consulta para este libro.

En cualquier caso, 6, 7, 8 se había convertido en un asunto de Estado. Para acceder a sus contratos con la TV Pública la periodista Mariel Fitz Patrick tuvo que acudir a la justicia y lograr un fallo a favor. Distintos trabajadores del canal enumeran anécdotas que dan cuenta de tratos especiales. Funcionaba como una unidad autónoma y Gvirtz no tenía relación cotidiana con Bauer. Tampoco se llevaban especialmente bien. Pero el programa había adquirido total relevancia en la grilla. Una vez hubo un incendio en el control y fue levantado. Cuando el incidente se resolvió ya habían mandado un documental para llenar el espacio, pero el programa pedía volver e interrumpirlo, algo que una persona con decisión sobre el área artística decidió no hacer. Eso fue duramente reprendido por las autoridades de la TV Pública: tenía que volver 6, 7, 8, aunque eso implicara levantar una película en curso.

En el programa seguían prolijamente la agenda de enemigos del Gobierno: «fondos buitre», Mauricio Macri, todas las versiones del Grupo Clarín y también periodistas con nombre y apellido a quienes oscilaban entre tratar como «tontos útiles» —una expresión usualmente atribuida a Lenin para describir a alguien manipulado por el sistema, que se escuchaba entre los simpatizantes de la Unión Soviética y en las oficinas de PPT de la calle Virrey Loreto— y «cerebros maliciosos». El archivo podía ridiculizar y demonizar a Magdalena Ruiz Guiñazú, a Alberto Fernández, a Ernesto Tenembaum o a Sergio Massa, quien había sido trampolín de la llegada de Gvirtz a Canal 7. Pero también un informe podia agarrársela con la nota de un diario sobre el aumento del precio de los útiles antes de la vuelta a clases y hacer inferencias sobre las motivaciones espurias que había tenido la redactora para escribirla.

El ensamble del programa con la coyuntura no solo incluía visitas del dueño de PPT a Olivos, al presidente de la Corte Suprema o a otros ministros. Algunos de los panelistas, periodistas con sus propias fuentes, se vinculaban con la agenda de manera individual. De vez en cuando alguno recibía la felicitación de Máximo Kirchner, como una forma de hacer notar que los estaba viendo. Cerca del principio del ciclo, cuando la periodista Sandra Russo, autora en 2011 de La presidenta, una biografía de Cristina Kirchner, y de Fuerza propia, sobre La Cámpora en 2013, quiso dejar el programa, fue la misma Cristina Kirchner la que la llamó:

— Te necesito en 6, 7, 8

De abajo hacia arriba

Tan bien considerado en las altas esferas políticas estaba el programa, que algunos recuerdan el asado al que invitó Máximo Kirchner en el quincho de Olivos al que asistieron Sandra Russo y Edgardo Mocca. De fondo, una televisión de tubo emitía la TV Pública.

Máximo contaba el panorama político del Frente para la Victoria en Santa Cruz con un dibujo sobre una hoja de papel. En esa ocasión, en la que también estaban otras figuras periodísticas de la productora y la planta alta de La Cámpora, Cristina Kirchner le reconoció al productor de contenidos Federico Kon sus ideas.

Las ideas que ofreció el programa a la política no eran pocas: más allá de que usualmente el foco de análisis estuvo puesto en cómo el Gobierno articulaba su mensaje político, con la presencia de funcionarios como Amado Boudou, Aníbal Fernández, Roberto Baratta o Héctor Timerman cuando había que comunicar una política específica o responder agravios por parte del Grupo Clarín —como en el caso de Boudou con la «causa mediática ex Ciccone», como la definían, o en el de Fernández para explicar el envío de documentación para la investigación sobre Papel Prensa—, el ciclo también subía línea ideológica y terminología. La expresión «matrimonio igualitario», esbozada por Cabito Massa Alcántara

— panelista dedicado al humor—, renombró la ley que permitía el casamiento entre personas del mismo sexo; términos como «la corpo», «la opo», «el operativo desánimo», «el club de la buena onda», «la patria zocalera» —para señalar la editorialización que venía del piso de la pantalla— o «los poderes fácticos» se filtraron como la jerga urbana de la grieta que marcaba identidad kirchnerista automática. Declaraciones incomprobables (o negadas) como «puesto menor» (lo que supuestamente habría contestado Héctor Magnetto cuando se le preguntó si quería ser presidente) o diálogos repetidos hasta el hastío como «el más débil es Clarín» (esta frase, que no es literal pero así quedó fijada, es el resumen

de una conversación entre Jorge Lanata y Ernesto Tenembaum) se emitieron tantas veces que forman parte de la música de la época. Y, por supuesto, el Facebook, que nucleaba a partir del año 2010 a los seguidores —en 2011 pasaba los 250 mil—, organizaba marchas

en apoyo al programa o columnas en manifestaciones, por ejemplo, en favor de la Ley de Medios.

Edgardo Mocca, politólogo y panelista del programa, hace la siguiente reflexión en una entrevista para este libro: «Era una especie de formación política de simpatizantes kirchneristas: nosotros jugábamos un cierto rol docente. Mostrábamos cómo se defiende

una posición política y cuáles son los recursos que se ponen en juego para eso». Mocca, que entró a 6, 7, 8 en 2012 junto con Dante Palma, Mariana Moyano y Cynthia García, como una especie de segunda temporada de panelistas, reconoce que a veces su trabajo se parecía a estar abajo de un arco recibiendo pelotazos, pero que él aceptó participar en el programa, del que era televidente, como una militancia política.

Buena parte de los consultados para este capítulo coincide en que el equipo de trabajo detrás de cámara también tenía una amplia simpatía política por el oficialismo kirchnerista y un manifiesto compromiso con el programa. Eso no solamente hacía menos

necesario un control vertical minucioso de los contenidos, sino que ayuda a entender el fenómeno de un ciclo que fue signo de los tiempos y también los definió. Así lo vivían actores o artistas afines al gobierno que asistían con entusiasmo a algo que era un

programa de televisión pero también una especie de reunión social entre personas que sobreentendían sus coincidencias alrededor de la coyuntura política.

El sesgo de 6, 7, 8, según el cual toda crítica al Gobierno era parte de una operación maliciosa y en consecuencia el Gobierno muy excepcionalmente cometía errores, era lo contrario de lo que históricamente se había pregonado como razón de ser de un medio público. Si rara vez este pluralismo se había cumplido, 6, 7, 8 lo incumplía con orgullo: defendía ese lugar amparado en la idea de que un programa así no se podría hacer en

otro lugar.

Incluso a pesar de los administradores de la TV Pública, que no solían manifestarse con fervor, 6, 7, 8 fue tan emblemático de la comunicación gubernamental que en 2015, año de elecciones, no había candidato que no se pronunciara sobre el tema.

—¿En qué te han convertido, en qué te has convertido, Daniel? Parecés un panelista de 6, 7, 8 —le dijo Mauricio Macri a Daniel Scioli en el debate de candidatos presidenciales televisado el 15 de noviembre.

La consultora de opinión pública Isonomía realizó una investigación en junio de ese año sobre la imagen de 6, 7, 8 que arrojó un resultado interesante: el 29% de los encuestados tenía una opinión negativa sobre el programa, mientras que el 35% tenía una positiva. El 19% lo desconocía y el 16% no tenía una opinión al respecto. La polarización encendía al 64% del universo encuestado.

Ese número sobraba para que fuera una obligación pronunciarse. Pablo Sirvén lo comparó en las páginas de La Nación con 60 minutos, el programa estrenado en 1979 en el mismo canal que quedó en la memoria colectiva como panfleto dictatorial «pero risueño». El programa le respondió citando un artículo que él había escrito en Convicción, plataforma política del almirante Emilio Massera, defendiendo la Guerra de Malvinas. En una entrevista, Sirvén expresó que su crítica principal era que estuviera en la televisión que se hacía llamar pública. Jorge Lanata lanzó su programa, Periodismo para todos, PPT, en abril de 2012, haciendo con su título un juego de palabras con el nombre de la productora de 6, 7, 8. En una reunión de directorio de RTA de fines de 2013, los representantes de la oposición se manifestaron en contra de la renovación del contrato con el argumento de que el programa perjudicaba a la TV Pública. Los otros directores lo defendieron por su rol durante las medidas cautelares de Clarín y por representar una voz distinta de la hegemónica. Cuando terminó el mandato de Cristina Kirchner, Ernesto Tenembaum escribió que el programa había hecho, lisa y llanamente, una «apología de la crueldad»: le había negado la posibilidad de expresar su postura sobre Abuelas de Plaza de Mayo y la apropiación de niños en la dictadura a Matías Reggiardo, nieto recuperado y crítico del Gobierno; había emitido y defendido el juicio público en Plaza de Mayo a Magdalena Ruiz Guiñazú, por su supuesto apoyo a la dictadura; había inculpado a Eduardo Duhalde como cómplice del asesinato de Mariano Ferreyra, de lo que era inocente. En definitiva, había aportado desde el canal de televisión gestionado por el Estado un tono acusatorio, infamante e intolerante. Cada tanto salían notas con los supuestos cachets de los panelistas —como forma de señalar que eran excesivos— y lo que pasaba en el programa era comidilla de pasillos de redacciones y páginas de diarios. El programa despertaba adoración y violencia. A la periodista Nora Veiras, directora de Página/12 y panelista de

6, 7, 8, le vaciaron una Coca-Cola adentro de la camisa en el Subte A y le gritaron que dejara de robar, pero otra vez un colectivero frenó el tránsito para pedirle una selfie. A Edgardo Mocca lo agredieron en un estacionamiento diciéndole que iban a ir todos presos, pero nunca le habían pedido tantas fotos en su vida en la calle. En 2012, en un cacerolazo en Recoleta, Lucas Martínez, notero del programa, terminó refugiado en una comisaría: tanto él como el camarógrafo Sergio Loguzo habían sido golpeados por los manifestantes al

identificar que iban a cubrir el evento, y los persiguieron hasta la comisaría a la que fueron a radicar la denuncia. También a Martínez le gritaron «¡héroe!» y lo trataban como estrella en distintas marchas organizadas por el Gobierno en Plaza de Mayo.

Hernán Lombardi no perdía ocasión para hablar de 6, 7, 8 y de su no futuro en la TV Pública mientras se aprestaba a conducirla en diciembre de 2015: «Lo que te indigna es que hayan sacado la plata de los jubilados hacia una usina del pensamiento único como era 6, 7, 8», dijo una de las tantas veces que fue consultado. En la Plaza de Mayo del 10 de diciembre de 2015, cuando Cristina Fernández dejaba el gobierno y se despedía de sus seguidores, una parte de los asistentes agitó con el nombre del programa. Cristina respondió: «Espero una Argentina sin censura».

En 2020, Gvirtz ensaya una defensa más tibia que la que esgrimía en los años de mayor fragor en los que creía que el programa encabezaba una batalla fundamental para la democracia develando la trama monopólica del sistema de medios aunque sostiene sus

pilares ideológicos: «Yo en algún momento me tendría que haber peleado con la política. Creo que tenía la espalda para decir: “Che, esto así no sirve”. Yo ya sabía que los últimos años no estaba funcionando, que no impactaba, que no tenía la repercusión que tenía antes, que mucha gente decía “ya no lo veo”, que nosotros no teníamos que llegar a la militancia sino a la oposición. Yo sostenía una cosa, la política sostenía otra. Y en un momento uno decide: yo decidí mal, cosa de la que me arrepentí toda mi vida». Para él, tanto las marchas autoconvocadas para apoyar el programa como la homogeneidad en las opiniones eran cosas que no se correspondían con un programa de TV: «Con 6, 7, 8 llegamos a lugares que yo no me propuse llegar y que no quería llegar. Yo creo que para hacer un programa de medios, un canal privado me hubiera dado más cobertura y hubiera dependido menos de la política. Si esto no hubiera sido un oligopolio, y Canal 9 hubiera aceptado la propuesta, habría sido un exitazo, mucho más neutral. Habría funcionado mucho mejor y le habría servido mucho más al Gobierno. Pero Canal 9 dijo que no».

La influencia del programa fue tal, que en 2019 y en el coloquio de Idea, el foro empresarial que agrupa al establishment del mercado, se organizó una conferencia sobre medios que moderaba Tenembaum y de la que participaban los directivos de medios Nora Veiras, Daniel Hadad, Hernán de Goñi, Fernán Saguier, Edi Zunino y Ricardo Roa. Este último, detrás de escena minutos antes de salir al escenario, les dijo a todos a modo de chiste: «¡Miren que esto lo va a producir Diego Gvirtz y está viniendo Barone!».

A Veiras no le dio ninguna gracia. La parodia virulenta y la crítica feroz al programa y a quienes habían sido parte fue rodeándolo progresivamente como una anomalía excepcional de la historia de los medios en Argentina y no como la emergencia de una época que no los tenía como únicos protagonistas.

Hasta Alberto Fernández fue consultado sobre si su gobierno tendría un 6, 7, 8. Él contestó defendiendo su gestión en el canal cuando era jefe de Gabinete hasta 2008, época en la que no había programas políticos. Desde su programa de radio online, Sandra Russo, periodista emblemática del ciclo, se irritó: habló de persecución ideológica y estigmatización, pero también criticó a Alberto Fernández por hablar mal del programa durante su campaña: «Yo

no soy un chivo para que me sacrifiquen. Ya me banqué demasiadas calumnias, demasiados insultos y demasiada falta de consideración frente a mi trayectoria».

El programa y la productora también tuvieron un breve derrotero judicial: apenas asumió en la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso exigió a la productora la devolución de 88 millones de pesos que, según el organismo, había cobrado a la Administración

Nacional de Seguridad Social (ANSES) en concepto de publicidad no tradicional de manera ilegal. También acusó a las autoridades de la emisora como autores del delito de administración fraudulenta con PPT como asociada. El juez federal Sergio Torres desestimó la denuncia por inexistencia de delito.

A comienzos de 2015, el Grupo Indalo —dueño de C5N— compró el 81% de PPT y mantuvo por unos meses a Gvirtz como su director. Cuando ganó Mauricio Macri, después de varios debates que ponían el foco en si Lombardi debería dejar o no el programa en la TV Pública, fue Indalo el que lo retiró. Los panelistas imaginaban que no iban a seguir en la TV Pública, pero rondaban ideas rumores e incluso reuniones que veían la posibilidad de continuar

en otro canal, posibilidad que se esfumó. Ninguno de ellos volvió a tener un espacio televisivo sostenido después de 2015.

Una de sus escenas finales, el 23 de diciembre de 2015, fue la mejor síntesis de la simbiosis entre el lenguaje televisivo y el político, que le dio al programa su impronta y su penetración pero también marcó sus debilidades. Jorge Dorio, el último conductor

junto con Carlos Barragán, repitió antes de ir al corte una frase que a esa altura era una consigna para el kirchnerismo y a la vez un cliché televisivo:

— Vamos a volver