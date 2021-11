Una app que ayuda a los iraníes a hablar de forma libre y segura

En medio de un régimen político que impone cada vez mayor control, vigilancia y censura de Internet en Irán, una nueva aplicación para Android tiene como objetivo brindar a los ciudadanos una forma de hablar libremente.

United for Iran, una ONG con sede en San Francisco, desarrolló una aplicación para ayudar a los iraníes a evitar la vigilancia y la censura de su gobierno.

Nahoft, que en farsi significa «oculto», convierte hasta 1000 caracteres de texto farsi en una cadena aleatoria de palabras, que pueden enviarse a través de cualquier aplicación de mensajería como WhatsApp, Telegram, correo electrónico, SMS, Facebook, etc.

Además de generar mensajes codificados, la aplicación también puede cifrar comunicaciones e incrustarlas imperceptiblemente en archivos de imagen (una técnica conocida como esteganografía). Los destinatarios luego usan Nahoft para inspeccionar el archivo de imagen en su extremo, y extraer el mensaje oculto.

«Cuando Internet se cae en Irán, la gente no puede comunicarse con sus familias dentro y fuera del país, y para los activistas todo se detiene de golpe», dice Firuzeh Mahmoudi, director ejecutivo de United for Iran. “Y cada vez más, el gobierno se está moviendo hacia el filtrado por capas, prohibiendo diferentes plataformas digitales y tratando de encontrar alternativas para servicios internacionales como las redes sociales. Esto no tiene buena perspectiva, y es el futuro que definitivamente no queremos ver. Así que aquí es donde entra la aplicación».

Dado que la herramienta produce palabras reales, no cadenas de letras y números aleatorias, esos mensajes ocultos a simple vista pueden compartirse fácilmente en una carta, foto, o leerse por teléfono, lo que permite a los activistas y otros ciudadanos iraníes seguir comunicándose de forma segura cuando el gobierno impone cortes de Internet para reprimir las protestas.

Nahoft, que es de código abierto y está disponible para teléfonos Android en Google Play.