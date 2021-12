¿Y si todas las películas tuvieran al Oso Paddington como protagonista?

Cada año ganan miles de millones de dólares, pero es imposible no sentir algo de cansancio con las grandes franquicias y reversiones de películas de Hollywood, en las que no existe espacio para la innovación, la sorpresa o la estética independiente.

Afortunadamente, Internet, está repleta de conceptos disruptivos que podrían alterar la propia historia del cine. Por ejemplo, si un guión es demasiado plano o predecible, ¿por qué no agregar al Oso Paddington como personaje? OK, no tienes los derechos para usar a Paddington… ¡Pero eso no significa que no sea una buena idea!

Jason Chou es un diseñador 3D estadounidense que recientemente se embarcó en un ambicioso viaje: aplicar Photoshop al Oso Paddington en cada película realizada, al ritmo de un film por día (o al menos hasta que se canse y se rinda). El resultado es a la vez hilarante y adorable.

El artista photoshopeó al tierno compañero en películas desde principios de marzo, y ha adquirido seguidores de culto en el proceso. Los primeros 122 días del proyecto pueden observarse en su página web, mientras que el resto, están en su cuenta de Twitter, donde ahora lo siguen más de 140.000 usuarios.