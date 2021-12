Logra récord mundial con 1.230 pelotas de fútbol diferentes

Un fan del fútbol mexicano rompió un récord mundial Guinness al acumular una colección de 1.230 balones de fútbol diferentes.

Rodrigo Romero Saldivar, de Puebla, dijo que su colección comenzó en 2006, cuando asistía a la Copa del Mundo en Alemania, y compró una pelota para que él y sus amigos pudieran jugar mientras no estaban viendo los partidos.

El hombre contó que su colección comenzó a crecer a medida que compraba pelotas en varias tiendas en México, y luego se diversificó para comprar pelotas a nivel internacional, y unirse a grupos de redes sociales dedicados a coleccionistas.

Guinness confirmó que la colección de Saldívar superó el récord anterior de 861 balones de fútbol, ​​que fue establecido por el coleccionista argentino Fernando Fuglini.

Saldívar dijo que espera que su récord mundial sea una inspiración para otros.

“Quiero mostrarles que todo puede lograrse si te lo propones, que en la vida nadie te da nada, que he tenido mucha suerte, pero eso es porque lo he buscado”, dijo Sadivar a Guinness. «La suerte no viene por sí sola; la encuentras y si te propones y luchas por tus sueños, las puertas y los caminos se vuelven más fáciles».