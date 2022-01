Una cooperativa peruana de productores de algodón será pionera en Latinoamérica en utilizar blockchain

En América Latina y el Caribe, el algodón es producido en un 80% por agricultores familiares, según datos recolectados por el proyecto +Algodón. En el caso del Perú, la cadena de valor del algodón genera trabajo a 430.000 personas.

Uno de los desafíos más grandes para la industria textil está en la sostenibilidad del sector desde la semilla hasta la prenda. Esto implica trabajar con productos con mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) que sigan los estándares internacionales fijados por Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Otro aspecto importante es la certificación, que resulta ser una de las formas en que el sector algodonero puede generar más valor.

En septiembre de 2021, se llevó a cabo un piloto en Perú que favorece la articulación de la cadena de valor del algodón e impulsa buenas prácticas agrícolas, conocimientos y lecciones generadas. En la iniciativa, se involucró a una cooperativa de pequeños productores de algodón pima peruano conformada por alrededor de 5.200 familias.

Con 10 toneladas de fibra de algodón sostenible, producidas por la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples “Tallan- Chusis” Ltda (Costach) y adquiridas por la empresa textil peruana Creditex, se confeccionó una minicolección de prendas de algodón donde el consumidor final tiene toda la información de la semilla a la prenda, sumando además tecnología de trazabilidad de marcadores moleculares sobre el ADN de la fibra.

Creditex apoya la trazabilidad desde el desmotado del algodón hasta la producción de las prendas acabadas y su comercialización en el extranjero con marcas de reconocido prestigio internacional. Esto es posible a través de la tecnología blockchain, que permite rastrear dentro de una red, de manera rápida y completamente transparente, información que una vez registrada no puede ser alterada, permitiendo la trazabilidad y una mayor confianza en la cadena de valor.

El piloto es parte del proyecto global Enhancing Traceability and Transparency for Sustainable and Circular Value Chains in Garment and Footwear, implementado conjuntamente la por Comisión Económica para Europa (UNECE), y el International Trade Centre (ITC), con recursos de la Unión Europea, siendo el proyecto +Algodón articulador del piloto en la región.

El proyecto +Algodón es llevado a cabo desde el 2013 en siete países, entre ellos, Perú, ejecutado de manera conjunta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Paraguay y Perú.