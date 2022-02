Gana más de 200 dólares al día haciendo fila por otras personas

Un hombre de 31 años del Reino Unido trabaja como «experto en esperas» en su tiempo libre, pasando las horas en largas colas en nombre de personas que están demasiado ocupadas para hacerlo en persona.

Durante los últimos tres años, Freddie Beckitt, un escritor de Fulham, en el Reino Unido, ha estado complementando sus ingresos mensuales trabajando como colero profesional, haciendo fila en nombre de clientes adinerados por una suma de £ 20 (USD 27) por hora.

Beckitt dice que ha hecho un arte del oficio de hacer fila, y que pasa horas haciendo cola fácilmente, siempre que alguien esté dispuesto a pagarle por ello. De hecho, solo desea poder pasar más tiempo en las colas, para poder convertir su servicio en un trabajo de tiempo completo.

«Sinceramente, surgió probando aquí, allá y en todas partes, Taskrabbit te permite enumerar varios trabajos ocasionales diferentes, y los clientes simplemente te seleccionan para los roles que has enumerado», dijo Freddie. “¡Aparecían muchos trabajos aleatorios de baja calificación, y cuando vi eso pensé que era el trabajo más fácil del mundo!”.

Beckitt enumera sus servicios de espera en Taskrabbit, y dice que la mayoría de sus clientes son personas que no tienen tiempo para hacer las colas, o no se molestan en hacerlo. La mayoría de sus actuaciones lo involucran esperando en fila para boletos en eventos y espectáculos populares, y aunque el verano es definitivamente el momento más ocupado, también ha tenido que esperar en fila en el exterior en pleno invierno.

“Trabajé ocho horas para un trabajo haciendo cola para la exhibición de Christian Dior de V&A para algunas personas muy acomodadas de alrededor de sesenta y tantos años”, dijo Freddie. “La cola real fue de solo tres horas, pero me pidieron que recogiera sus boletos también y esperara a que llegaran, así que pasé horas examinando el museo V&A, y me pagaron £ 20 por hora, ¡fue genial!”

Aunque aún no gana lo suficiente para convertirse en su trabajo de tiempo completo, Beckitt dice que la flexibilidad que ofrece es una gran ventaja.

“Desafortunadamente, no creo que pueda cobrar más de £ 20 por hora y no requiere ninguna habilidad o incluso trabajo duro, pero me da mucha flexibilidad para encajar en mi horario de escritura”, dijo.