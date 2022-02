Una app en la que hay que esperar 24 horas para ver tus fotos con amigos

A medida que los consumidores reconocen el daño y el caos causado por las principales plataformas de redes sociales, una nueva ola de empresarios tecnológicos responde con espacios digitales íntimos diseñados para facilitar una conexión significativa en lugar de una perfección pulida.

¿Menos likes, más vida? En Lapse, los usuarios inician un chat grupal privado con amigos. Cada grupo tiene un rollo de 36 fotos que cualquier miembro del grupo puede agregar tomando fotos desde la aplicación. ¿El giro? Nadie puede ver las fotos hasta 24 horas después de que se tomó la primera foto, momento en el que el rollo se deja caer en el chat.

Fundada por dos hermanos, Ben y Dan Silvertown, Lapse permite a los amigos en chats grupales tomar fotos juntos, y que se mantengan como misterio hasta que se ‘revelan’ al día siguiente, trayendo de vuelta la experiencia nostálgica de la tradicional cámara de fotos. Dado que las fotos no se pueden revisar ni editar, los resultados son similares a los de un rollo de película analógica revelado: espontáneo, imperfecto y retrasado.

Estas imágenes no se tratan de una curación cuidadosa, y de obtener Me gusta y seguidores de una amplia audiencia. En cambio, la aplicación se enfoca en tomas relajadas para y por un círculo cercano de personas. De hecho, Lapse no incluye una función de selfie.

Actualmente, la aplicación con sede en el Reino Unido se encuentra en fase beta, y ya obtuvo EUR 9,7 millones en fondos iniciales para su financiamiento.