5. Virginie Despentes – Teoría King Kong

Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas,las mal folladas, las infollables, todas las excluídas del gran mercado de la buena chica, pero también para los hombres que no tienen ganas de proteger,para los que querrán hacerlo pero no saben cómo,los que no son ambiciosos, ni competitivos, ni la tienen grande. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora, que nos ponen delante de los ojos es posible incluso que no exista.