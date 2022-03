«Storyteller»: la palabra que perjudica a los periodistas estadounidenses

Desde hace algunos años, una palabra se puso de moda en las biografías de Twitter de periodistas estadounidenses: ‘storyteller’. La misma significa literalmente contadores de historias, o «narradores». Según un nuevo estudio, esto les hace perder credibilidad ante la audiencia.

Los investigadores de la Universidad de Cincinnati descubrieron que aproximadamente el 80% de las biografías de Twitter con base en EE.UU. que incluían «narrador» pertenecían a periodistas o ex periodistas, incluidos reporteros de The New York Times, BBC, CBS News, Al Jazeera, CBC News, Associated Press, Fox News, NBC News, Washington Post y varias filiales de noticias de la televisión local. En general, la mayoría de los periodistas que utilizan el identificador de «narrador» en su biografía tienen una afiliación, pasada o presente, con los informativos de televisión. Los autores del estudio -Brian Calfano, Jeffrey Layne Blevins y Alexis Straka- también señalaron ejemplos de «narradores» en las clases y programas de periodismo de las universidades de Estados Unidos.

«Es un término que pretende reflejar el proceso real y creativo por el que pasan los periodistas a la hora de relacionar la información con el público», dijo Calfano. Su uso generalizado parece «suponer que el público considera la etiqueta de ‘narrador’ como un título o atributo que merece la confianza y el respeto del público», como señala el estudio. Pero, ¿esto es así? Resulta que la respuesta es, rotundamente, no.

Para el informe, se presentó a una muestra nacional de 2.133 adultos en EE.UU. un artículo de prensa sobre ordenanzas locales de zonificación, un tema seleccionado por ser «político, pero generalmente no partidista». A la mitad del grupo se le informó que el periodista «se describe a sí mismo como narrador en su página de LinkedIn» (los autores eligieron LinkedIn porque temían que invocar Twitter o Facebook pudiera «desencadenar respuestas negativas de la audiencia»). El grupo de control vio el mismo reportaje de zonificación sin la nota sobre el reportero y todos los participantes realizaron después una encuesta.

Los resultados fueron consistentes y estadísticamente significativos. Los participantes a los que se les dijo que el reportero se identificaba como «contador de historias» eran más propensos a estar de acuerdo en que la noticia era tendenciosa; que el sitio web de las noticias daba un carácter sensacionalista a la historia, trivializaba aspectos de la misma y no retrataba a todos de forma justa; y que el propio reportero era tendencioso.

La confianza en los medios de comunicación en Estados Unidos está muy dividida, y el problema es cada vez mayor, ya que sólo el 35% de los republicanos declaran tener al menos algo de confianza en las organizaciones de noticias nacionales. Calfano y Blevins, dos de los coautores, dijeron que la parte más sorprendente de su proceso de investigación fue encontrar que el término suscitaba reacciones negativas entre republicanos y demócratas en porcentajes similares.

«Realmente asumí que la visión negativa de ‘narrador’ era un resultado impulsado por los republicanos, dado lo estrechamente vinculado que está ‘fake news’ a la retórica de Trump», dijo Calfano. «Pero, como mostramos en el artículo, los demócratas son igual de propensos a ofrecer una visión negativa del término».

Algunos de los resultados más sorprendentes vinieron de la sección de respuesta abierta. Se preguntó a los participantes: «Cuando ve el término ‘narrador’ para describir a un periodista, ¿qué le viene a la mente?» y los encuestados no se contuvieron. De las 1.733 respuestas, el 67% fueron negativas o extremadamente negativas, mientras que menos del 13% fueron positivas o extremadamente positivas. Las respuestas arrojaron algunos temas consistentes; variaciones de «inventado» aparecieron en 264 respuestas y «mentiroso» apareció en 239 respuestas.

Algunas respuestas negativas incluían sentimientos como «Contador de historias me parece un mentiroso bien entrenado» y «Me da la sensación de que se van a inventar una historia. Como un cuento». Los autores dijeron que había varias respuestas destacadas con un lenguaje más vulgar.

Otras respuestas estaban mucho más en consonancia con lo que esperan invocar los periodistas cuando se describen como narradores: «Cuenta la historia tan bien que te atrae» y alguien «que puede describir bien una historia». Una respuesta inédita hacía referencia a un presentador de la ABC: «Me viene a la mente David Muir cuando pienso en un narrador. Entra en detalles que pocos pueden hacer. En mi opinión, me siento informado sobre el tema del que habla».

«Pero por cada una de esas valoraciones positivas, había tres o cuatro como ésta: ‘Pinocho'», señaló Calfano.

Calfano, politólogo que empezó a trabajar en los informativos de televisión como segunda carrera, dijo que su interés por que los periodistas se autodenominen «narradores» surgió de una reacción visceralmente negativa que tuvo al ver una promoción de la CNN que utilizaba esa frase. Recuerda que asoció el término con el sensacionalismo y pensó: «¿Qué tal si simplemente informamos?».

Las redes sociales tienen su propia lógica, y hay exigencias profesionales para los periodistas que pueden influir en la forma en que se presentan en plataformas como Twitter. Los autores del estudio tienen la corazonada de que los periodistas piensan ante todo en la marca personal y en otros medios de comunicación, más que en los miembros del público, cuando se etiquetan como «narradores» en línea.

«Los anuncios de reclutamiento de LinkedIn que piden reporteros de televisión que sean ‘narradores’ son tan comunes ahora que veo al menos uno al día de media», dijo Calfano. «Eso es una prueba clara de que ‘contar historias’ y ser un ‘narrador’ son etiquetas impulsadas por la industria. Eso está bien. Pero me sorprende que nadie en la industria se haya parado a reflexionar sobre la dinámica que el término establece para un público condicionado a llamar ‘fake news’ a cualquier reportaje que no le guste.»

«Este podría ser un ejemplo en el que el pensamiento grupal de la industria chocó con la realidad basada en el diccionario», añadió.

Pregunté a los autores qué consejo darían a los periodistas que preparan sus biografías y su presencia en Internet, a la vista de los resultados.

«Piensen cuidadosamente en cómo puede percibir el público su autodescripción. El sector de los informativos de televisión puede no tener una opinión negativa del concepto de ‘narrador’, pero no hay que dar por sentado que el público está de acuerdo con esa visión interna», dijo Calfano. «Esto es especialmente cierto para cualquiera que se acerque a la cobertura política».

Vía