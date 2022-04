Comenzamos con ‘Atrápame si puedes’, con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Un agente del FBI asume como propia la misión de capturar al astuto estafador Frank Abagnale Jr., pero Frank no solo se escapa, sino que se deleita con la persecución.

Will Smith se convierte en Hancock, un superhéroe forzado a contratar un agente de relaciones públicas para reparar su imagen.

Los 70 terminaron, y el anacrónico equipo de Channel 4 tratará de no perder su estilo mientras se une al primer canal neoyorquino de noticias durante las 24 horas.

21. You, Me and Dupree