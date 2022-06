50 tips para vivir tu vida según tus propias reglas

Las personas verdaderamente felices y exitosas viven su vida según sus propios términos. A continuación te compartimos los 50 mejores tips para dejar de vivir en modo automático y empezar a guiar tu propia vida.

1. Dejá la cafeína de una vez por todas

Aunque la gente piense que funciona mejor con cafeína, la verdad es que no. Está comprobado que nos volvemos dependientes. Comiendo de forma saludable, durmiendo y haciendo ejercicio, tu cuerpo va a producir más y mejor energía de lo que la cafeína podría proveerte. Hacé el intento unos días y comprobá los resultados.

2. Rezá o meditá a la mañana, al mediodía y a la noche.

Tony Robbins (autor de autoayuda y orador motivacional) tiene una rutina de mañana que incluye ejercicios de respiración y técnicas de visualización que lo llevan a la claridad y concentración.

El gurú de la autoayuda afirma que obtuvo sus mejores resultados con un rezo y una meditación motivacional por la mañana, estratégica por la tarde, y evaluativa por la noche.

3. Leé 1 libro por semana

La gente normal busca entretenerse. La gente extraordinaria busca educarse y aprender. Es común para las personas exitosas leer por lo menos un libro a la semana. Se encuentran en constante aprendizaje.

4. Escribí 5 minutos por día en tu diario

Este hábito cambiará tu vida. Tu diario aclarará tus emociones, desarrollará tu creatividad, mejorará tus habilidades de escritura y te ayudará a aclarar tus metas, entre otras cosas.

5. Casate

Un estudio llevado a cabo por economistas reveló que la gente casada hace entre un 10 y 50% más cosas que los solteros. Estar casado te da un propósito más grande para ser productivo. No estás más solo sino que tenés a alguien al lado que cree en vos.

Además, casarte te permite vislumbrar lo que verdaderamente importa en la vida. Nunca vas a encontrar un mejor seminario o libro sobre desarrollo personal que el matrimonio.

6. Hacé una lista de “cosas que hacer antes de morir” y tratá de cumplirla

La mayoría de la gente lo hace al revés. Diseña sus ambiciones alrededor de su vida, en vez de diseñar su vida alrededor de sus ambiciones.

¿Cuáles son las cosas que sí o sí tenés que hacer antes de morir? Diseñá tu vida alrededor de esas cosas.

7. Dejá de consumir azúcar refinada

Si dejás de consumir azúcar refinada, tu cerebro cambiará radicalmente. El azúcar nos vuelve irritables, nos hace tomar decisiones apresuradas y nos vuelve estúpidos.

8. Ayuná una vez por semana

Un día de ayuno es una manera popular para mantener la salud y el vigor. El ayuno despierta las propiedades de autocuración del cuerpo humano. Se producen mejoras sustanciales en la salud cuando el sistema digestivo tiene un descanso y los órganos tienen tiempo para repararse y curarse por sí mismos. Algunos beneficios son una mejor digestión, mayor claridad mental, remoción de toxinas y agudeza visual.

9. No uses internet una vez a la semana

El propósito de esto es reconectarte con vos mismo y con tus seres queridos. Te sorprenderá lo consciente que te sentirás cuando le prestes toda tu atención a algo o alguien. Es probable que te sientas raro teniendo una conversación sin mirar tu celular cada 3 minutos.

10. Dejá de ver las noticias o leer el diario

Los noticieros se caracterizan por tener una agenda en la que muestran constantemente las cosas malas de la sociedad y las exageran. Cuando las elimines, verás cómo tu perspectiva se vuelve más optimista. No hay realidad objetiva, sino subjetiva. Por lo tanto somos responsables del punto de vista que adoptemos.

11. Hacé algo que te asuste todos los días

No es necesario que estés todo el tiempo confrontando tus miedos. De hecho, según Darren Hardy podés ser un cobarde el 99.9305556% del tiempo (para ser exactos). Sólo necesitás sentir miedo 3 veces al día durante 20 segundos. Hacé esa llamada, hacé esa pregunta, contá esa idea, posteá ese video. La anticipación al evento es siempre más aterradora que el evento en sí. Solo hacelo.

12. Hacé algo bueno por otro todos los días

Si estamos demasiado ocupados para ayudar a alguien, significa que algo anda mal. Tomarse el tiempo para darle una mano al que lo necesita es una de las mayores satisfacciones que existen (y de las más simples). Ayudar a los demás te hará ver qué es lo verdaderamente importante en la vida y te conectará con tu ser más profundo.

13. Dormite temprano y levantate temprano

De acuerdo a numerosos estudios, las personas que se acuestan y levantan temprano son generalmente mejores estudiantes, más proactivos y más propensos a anticipar problemas.

14. Dormí más de 7 horas

Afrontémoslo: dormir es casi tan importante como comer o tomar agua. Sin embargo mucha gente no duerme lo que debería y sufre las consecuencias. Algunos beneficios de dormir bien son el incremento de la creatividad, la concentración y la memoria; la disminución de estrés, la depresión y la dependencia de estimulantes como el café.

15. Duchate con agua fría

Bañarse en agua fría promueve el bienestar físico y mental. Hacerlo regularmente, proporciona cambios a largo plazo en el sistema inmunológico, linfático, circulatorio y digestivo, mejorando así la calidad de tu vida. Además te ayuda a bajar de peso ya que acelera el metabolismo. Un estudio del 2007 dio a conocer que puede ser más efectivo que los medicamentos a la hora de tratar la depresión. Esto se debe a que el agua fría desencadena una ola de neuroquímicos que te hacen sentir feliz.

16. Decí que NO

Basta de “sí”. Las opciones son “¡CLARO QUE SÍ!” o “no”.

Si tenés claro lo que querés, deberás tener el coraje y la visión para decirle que no a brillantes oportunidades. Al fin y al cabo, como dijo Jim Collins, “Una oportunidad única en la vida es irrelevante si es la oportunidad incorrecta”.

17. Decí gracias cada vez que alguien hace algo por vos

Un estudio muy interesante, dio a conocer que decirle “gracias” a alguien, aumentaba en un 66% la ayuda ofrecida por dicha persona. Aunque el altruismo es el verdadero objetivo, no te sorprendas cuando un “gracias” se transforma en más ayuda. Escuchar un agradecimiento sincero produce un gran placer, y refuerza el vínculo entre las personas.

18. Decí más “te quiero”

De acuerdo a una investigación neurocientífica, cuanto más amor expresás, más amor sienten los demás por vos. Entonces ¿por qué no nos decimos “te quiero” o “te amo” más seguido?

Seguramente alguna vez te pasó que estuviste a punto de decir “te quiero” pero te arrepentiste a último momento. ¡Qué feo se siente! ¿Por qué somos tan inseguros para expresar nuestro amor? Decile a tus familiares y amigos que los querés. Probablemente se van a sorprender y vas a alegrarles el día. Son sólo dos palabras y de seguro hacen la diferencia.

19. Consumí 30 gramos de proteína 30 minutos luego de despertarte

Tim Ferriss, en su libro, The 4-Hour Body, recomienda ingerir 30 gramos de proteína 30 minutos después de levantarse. Según Tim, su padre hizo esto y perdió casi 9 kg en un mes.

Las comidas ricas en proteínas te dejan satisfecho por más tiempo ya que se quedan por un período más largo en el estómago. Además la proteína mantiene los niveles de azúcar en sangre estables, lo que previene los picos de hambre.

20. Escuchá audiolibros o podcasts en velocidad 2x

Escuchar audiolibros en velocidad normal ya pasó de moda. Existe una tendencia creciente, particularmente en Silicon Valley, de escuchar audiolibros en 150 o 200% la velocidad normal, llamada “speed listening”. Probá haciendo speed listening de un podcast, y verás qué tanto más información podes procesar en la mitad de tiempo.

21. Decidí dónde querés estar en 5 años, y llegá en 2

No importa que plazo establezcas. Siempre hay una manera más rápida de hacerlo. De hecho, establecer metas con una fecha límite puede enlentecerte el camino.

Tim Ferris dijo en una entrevista con Success Magazine, que no tiene objetivos a 5 o 10 años, sino “experimentos” o proyectos por 6-12 semanas. Cuando le va muy bien, las puertas se le abren de par en par y las oportunidades son interminables. Tim prefiere apostarle a las grandes posibilidades que quedarse en medio del camino. Afirma que esta metodología lo llevó más lejos de lo que nunca hubiera imaginado.

22. Remové las cosas no esenciales de tu vida (empezando por el closet)

La mayoría de las cosas que tenés, no las usas. La mayoría de la ropa que tenés en el closet, no te las ponés. Deshacete de estas cosas de una vez. Están absorbiendo energía de tu vida… y esperando a ser cambiadas por dinero.

23. Tomá una cucharada de aceite de coco una vez al día

Son muchas las razones por las que deberías ingerir por lo menos una cuchara de aceite de coco por día. Este aceite es uno de los alimentos más saludables del planeta. Puede reemplazar a la cafeína de manera mucho más efectiva, saludable y sin efectos secundarios.

24. Comprá un exprimidor y hacé jugos

Tomar jugos es una estupenda manera de cargar tu cuerpo de vitaminas y nutrientes provenientes de frutas y vegetales. Estos nutrientes pueden protegerte de enfermedades cardiovasculares, cáncer, daño celular oxidativo y exposición a químicos y contaminación.

Podés renovar tu cuerpo haciendo una “limpieza” a base de jugo, o simplemente incorporarlo en tu dieta de todos los días.

25. Creé en algo más grande

Si no crees en tus sueños, la probabilidades de que se hagan realidad son nulas. De lo contrario, si realmente crees que las cosas van a suceder, el universo conspirará para hacerlas realidad.

No te sientas incomodo ni tonto teniendo fe. Los hombres de negocios más exitosos de los últimos tiempos, consideran que fue fundamental creer que iban a lograrlo desde el principio.

26. Dejá de obsesionarte con los resultados

Investigaciones han demostrado que tener expectativas previas sobre nuestras habilidades predice en mejor medida una alta performance en comparación a las expectativas sobre los resultados. Debemos concentrarnos en lo que podemos controlar en vez de en lo que no podemos. Simplemente hacé las cosas lo mejor que puedas y dejá que los resultados lleguen solos.

27. Permitite una hora de relajación sin culpas al día

En la búsqueda del éxito, muchos se terminan volviendo “workaholics”, es decir, trabajan sin descanso. No obstante la relajación es crucial para alcanzar el éxito. Se puede comparar con el descanso entre series cuando vamos al gimnasio. Sin el descanso, la rutina sería mucho menos efectiva.

28. Pedí perdón

Las personas muchas veces se equivocan y se comportan como chicos, echándole la culpa a factores externos sin asumir responsabilidad. Estudios han demostrado que la gente que no pide perdón experimenta niveles más altos de estrés y ansiedad. No necesitás mala energía en tu vida, pedí perdón y seguí adelante. Queda en el otro perdonarte o no.

29. Hacete amigo de 5 personas que te inspiren

Con quién pasas el tiempo es increíblemente importante en tu vida. Ponete a pensar cómo son las personas que te rodean. ¿Son inspiradoras, degradantes, trabajadoras o vagas?

Recordá lo que dijo Jim Rohn: “Sos el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo.”

30. Ahorrá el 10% de tu sueldo

“Me hubiese ahorrado el 10% de mi ingreso depositándolo en una cuenta de ahorros generando el mejor interés compuesto diariamente. También me hubiese disciplinado a mí mismo para depositar el 10% de cualquier dinero adicional proveniente de regalos, reembolsos u otros ingresos. Así, hubiese comprado una pequeña casa con el dinero ahorrado (en vez de alquilar un departamento por 30 años) y hubiese encontrado un trabajo que ame y pueda dedicar todo mi tiempo a él. Suerte que por lo menos aún se puede ser feliz cuando uno no está en la situación financiera que quisiera. Espero que esto pueda ayudar a alguien” – D. Lorinser

31. Regalá el 10% de tu sueldo

Muchas de las personas más ricas del mundo atribuyen su riqueza a haber regalado un poco de su dinero. La mayoría de la gente trata de acumular tanto como pueda. Sin embargo, como dijo Joe Polish, “La vida le da a los que más dan y le saca a los que más poseen”.

32. Tomá entre 2 y 3 litros de agua por día

Los seres humanos somos mayormente agua. De hecho, tomar suficiente agua es casi una garantía de sentirnos bien físicamente. Si no estás tomando la cantidad necesaria de agua por día, deberías replantearte las prioridades de tu vida.

33. Comprá un lugar pequeño en vez de alquilar

A menos que vivas en una gran ciudad, es impactante ver como muchas personas pagan cantidades extraordinarias de dinero por un alquiler. Al alquilar estás tirando cientos de billetes que van a parar al bolsillo de alguien en vez de utilizarlo en cosas que te sirvan o sean para vos. Si tenés la oportunidad, tratá de ahorrar lo suficiente para comprar un pequeño lugar, antes que gastar grandes cantidades de dinero en una renta.

34. Mirá tus mails y redes sociales al menos 60-90 minutos después de despertarte

La mayoría de la gente revisa sus emails y redes sociales apenas se levantan. Esto los pone en un estado reactivo durante el resto del día. En vez de vivir por sus propios términos, terminan respondiendo a las agendas de los demás. Es importante tener una rutina de mañana en la que primero te ocupes de tus cosas, para poder enfocar el resto del día de una manera proactiva.

35. Hacé algunos cambios radicales en tu vida cada año

Reinventate cada año. La novedad es el antídoto para la monotonía. Probá cosas que nunca habías hecho, tomá riesgos, divertite más, hacé eso que quisiste hacer por años.

36. Definí qué significa la riqueza y la felicidad para vos

Ningún ser humano es igual a otro. Entonces, ¿Por qué deberíamos tener un estándar de éxito? Tratar de llegar a un estándar de éxito impuesto por la sociedad es una carrera sin fin.

Debemos definir qué es éxito, riqueza y felicidad en nuestros propios términos. Sino la sociedad lo hará por nosotros, y nunca estaremos satisfechos.

37. Cambiá la forma en que pensás, sentís y actuás con el dinero

La mayoría de la gente se lleva mal con el dinero. Pero esto no es necesariamente su culpa. Generalmente lo que falla es la educación que recibimos acerca del dinero. Para poder cambiar tu situación, necesitas cambiar el paradigma de lo que significa el dinero para vos.

Siguiendo el consejo de los más exitosos podrás desarrollar una relación saludable con el dinero, logrando atraer cada día más. No gastarás en lo que gasta la mayoría y te enfocarás más en el valor que en el precio.

38. Invertí sólo en las industrias que conozcas bien

Existe mucha gente que invierte en cosas que no comprende, obteniendo pésimos resultados. Warren Buffett no invierte en tecnología porque simplemente no entiende de eso, no es un tipo tecnológico. En cambio, sí invierte en banca y seguros. Los resultados están a la vista.

39. Creá una fuente de ingresos automatizada

Nunca ha sido más fácil crear flujos de ingresos automatizados. No importa cuáles sean tus habilidades o intereses, podés poner un negocio en marcha que corra 24/7 incluso mientras estás durmiendo, en la playa o jugando con tus hijos. Tratá de invertir en negocios que conozcas bien, o de crear un negocio que no dependa de vos para estar funcionando.

40. Creá varias fuentes de ingresos (cuantas más mejor)

La mayoría de los ingresos de la gente proviene de una sola fuente. No obstante, la gente más rica, tiene múltiples fuentes de ingreso. ¿Qué pasaría si tuvieras ingresos provenientes de 5 o 10 lugares diferentes cada mes? Con unos pocos años de intenso trabajo y concentración, podemos lograr mayor independencia económica a través de diferentes flujos de ingresos que dependiendo de uno solo durante toda nuestra vida.

41. “Trackeá” por lo menos 1 hábito o comportamiento que quieras mejorar

Algunos estudios han demostrado que cuando un comportamiento es “trackeado”, mejora drásticamente.

Se recomienda hacer esto con pocas cosas a la vez. Tal vez hasta una sola. El trackeo puede ser creativo. Lo importante es que hagas lo que mejor te funcione. Pero empezá a trackear de una vez. Lograrás mucho más de lo que te imaginás.

42. Tené no más de 3 ítems en tu lista de quehaceres diarios

Cuando cambies tu vida de la reactividad del día a día a una de creación y propósito, tus metas se vuelven mucho más importantes y la lista se reduce significativamente. En vez de hacer un millón de cosas de forma mediocre, hacé unas pocas impresionantemente.

43. Hacé la cama apenas te levantas

De acuerdo a una investigación psicológica, la gente que hace su cama a la mañana es más feliz y exitosa que la que lo deja para después. Parece tonto ¿cierto? Sin embargo, cuando hacemos la cama apenas nos levantamos, empezamos el día con un primer logro. Esto te pone en una mentalidad ganadora para afrontar el resto del día de la mejor manera.

Hacelo, ¡solo te lleva 30 segundos!

44. Hacé un gran pedido audaz por semana (¿qué podes perder?)

Empezá a hacer pedidos atrevidos y audaces. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué digan que no? ¿Qué es lo mejor que te podría pasar? Cuando no preguntas estás perdiendo por default. Nunca vas a saber las oportunidades que te perdiste por no haber preguntado.

Invitá a esa chica a salir. Animate a pedir ese aumento. Animá a la gente a que invierta en tu idea. No tengas miedo, ¡empezá a hacer pedidos grandes! No vas a creer los resultados.

45. Se espontáneamente generoso con un extraño al menos una vez al mes

Curiosamente un estudio de Yale, reveló que la gente es instintivamente cooperativa y generosa. Sin embargo, cuando se ponen a pensar detenidamente sobre ayudar o ser generosos con alguien, la probabilidad de que lo hagan baja significativamente.

Conclusión: Se espontaneo. Cuando se te cruce el loco pensamiento de comprarle la comida a alguien en la calle simplemente hacelo. No lo pienses, hacelo.

46. Escribí y colocá una nota para alguien una vez al día

Los mensajes escritos a mano impactan mucho más y son recordados por más tiempo que los mensajes electrónicos. Son tan poderosos que a veces la gente los conserva durante toda su vida.

En consecuencia, lo que escribís en una nota queda impregnado en tu memoria y la del destinatario, permitiéndoles recordar dicho momento con gran claridad. Probá de escribirle una linda nota a un ser querido y espialo cuando la lea. Vas a ver como se le iluminan los ojos.

47. Hacete amigo tus padres

Mucha gente tiene una mala relación con sus padres. Sin embargo ellos son los que mejor te entienden, los que mejor te aconsejan y los que siempre están cuando los necesitás. Aunque no siempre compartas sus puntos de vista, no significa que no puedan tener una relación sana y hasta ser amigos. Si tenés la suerte de que tus padres siguen vivos, reavivá ese lazo que los une y encontrarás una enorme alegría.

48. Usá hilo dental

Los beneficios de usar hilo dental son increíbles. Hacerlo a diario previene las enfermedades de las encías y la perdida de dientes. Todo el mundo tiene placa, y sólo el hilo dental (o una profunda limpieza de su dentista) puede removerla. La acumulación de placa puede provocar caries y enfermedad de las encías. Si no se trata, la enfermedad de las encías puede ser un factor de riesgo para enfermedades del corazón, diabetes y un índice de masa corporal elevado. Sí, no usar hilo dental puede engordar.

¡Ah! y también reduce el mal aliento.

49. Comé con tu familia al menos una vez al día

Si es posible, sentate a comer con tu familia una vez al día. No importa si es el desayuno, el almuerzo o la cena. Vivimos apurados, haciendo todo a las corridas. Nos hemos olvidado de lo que significa simplemente estar con nuestros seres queridos. Y comer juntos crea un sentimiento de comunidad como ninguna otra cosa lo hace.

50. Dedicá un tiempo al día para agradecer por lo que tenés

La gratitud es la cura de todos los problemas del mundo. Cicerón la ha llamado “la madre de todas las virtudes”. Cuando sos agradecido el mundo cambia a tu alrededor. La gratitud es tener una mentalidad de abundancia. Esto atrae oportunidades y posibilidades ilimitadas para uno. Las personas son como imanes. Cuanto más agradecido sos por lo que tenés, más cosas positivas y buenas atraés. Además la gratitud es contagiosa, no sólo te cambia a vos sino a todos los que te rodean.

