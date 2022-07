Los 12 mejores sitios para bajar imágenes libres de derechos

Internet está lleno de lugares para comprar fotos o descargarlas gratis, pero en general implica hacerse camino a través de un montón de material, hasta encontrar la imagen perfecta.

Las imágenes libres de derechos (royalty-free) son las que no le genera ningún tipo de compensación al artista, o al banco que la posee. No siempre son gratuitas, pero te aseguran que no tendrás ningún problema legal o costo extra al utilizarlas.

Para facilitarte el trabajo, recopilamos los mejores sitios para conseguir imágenes libres de derechos:

Free Images es el nombre del famoso ex banco de imágenes Stock.XCHNG, que cambió luego de ser adquirido por Getty Images.

Con nuevo nombre y un bello rediseño, el sitio cuenta con una enorme cantidad de fotos de alta calidad (pagas y gratuitas) que pueden navegarse a través de una sencilla interfaz.

Para bajar las imágenes es necesario crearse una cuenta, pero sólo toma un instante. Las fotos pueden usarse en su mayoría sin atributos para uso comercial, pero sí los necesita para uso editorial.

Es un servicio pago, y no es de los más económicos, pero tiene un catálogo inmenso de contenido de todos los géneros, y una función de búsqueda ultra preciso.

Para utilizarlo pide la información de una tarjeta de crédito, y el plan más barato arranca en 169 dólares (350 imágenes por mes).

SplitShire no tendrá la colección más grande, pero tiene opciones de lo más interesantes. No hace falta loguearse para utilizarlo, ni pide ningún tipo de atributos.

Unsplash tiene algunas fotos increíbles, pero no son fáciles de encontrar. Ideal para aquellos que no gustan de las fotos demasiado artísticas. Ninguna foto requiere atributos, y no es necesario crear una cuenta para descargarlas.

Este sitio toma fotos de distintos bancos de imágenes y las combina en una interfaz súper sencilla. La mayoría de las fotos puede utilizarse sin atribución, y no hace falta crear una cuenta para arrancar.

Como en muchos de estos sitios, las fotos de Jéshoots son libres para cualquier uso sin atributos. La colección de imágenes no es la más grande, pero tienen un práctico sistema de categorías para la búsqueda, y algunas fotos espectaculares. No requiere creación de cuenta.

Uno de los sitios más longevos. La calidad de las fotos no es la mejor, pero cuentan con una amplia variedad.

Si buscás una web que tenga una gran variedad de fotos, un buen sistema de búsqueda, que no requiera loguearse y no necesite atributos, StockSnap.io es tu sitio.

SkitterPhoto tiene fotos únicas, todas ellas fueron tomadas por los creadores del sitio. Abundan las imágenes artísticas y dramáticas, y todas son gratuitas, sin atributos, y no requiere cuenta.

Es una gran fuente de imágenes, pero lamentablemente no ofrece una versión gratuita. Existe la opción de prueba gratuita por 30 días, pero después el servicio es pago. El paquete más económico es de 5 dólares, con acceso a 5 imágenes al mes.

Si ninguno de los sitios anteriores te convence, siempre podes recurrir a Google, pero hay algunos trucos para tener en cuenta. A la hora de buscar en Google Images, aparecen varias opciones para la búsqueda en la parte superior de la página, en la que pueden filtrarse los resultados por tamaño, color, e inclusive por tipo de licencia.

Flickr es un maravilloso sitio de imágenes, y una muy buena opción para encontrar fotos libres de derechos. Para buscarlas, hay que hacer clic en el icono de búsqueda arriba a la derecha, buscar la opción “Any License”, bajar el menú t seleccionar “Commercial Use Allowed” o “No Known Copyright Restrictions”.