1. Inicio, final y forma



El principio de un texto tiene un peso específico muy fuerte porque va a definir todo lo demás. Yo no me siento a escribir nunca si no tengo la frase de arranque. A partir de ahí, la estructura la voy encontrando casi naturalmente. Para mí el arranque es un tirano maravilloso. Hay que encontrar el inicio exacto para tu historia, que no sea caprichoso y establezca las bases de ese texto. El principio nos condiciona todo el resto.