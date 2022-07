Una campaña reclama la inclusión de participantes gordos en la franquicia «The Bachelor»

La franquicia «The Bachelor» ha dado algunos pasos recientes para aumentar la diversidad en el programa -incluido el nombramiento de Matt James como el primer soltero negro del programa en 2021-, pero una nueva campaña reclama más cambios. Roses For Every Body (rosas para todos los cuerpos), que se lanzó el 11 de julio, es una nueva campaña que exige la representación de la obesidad en los protagonistas, los concursantes y el equipo del reaality. La campaña pide que el programa de tv sea inclusivo con todos los cuerpos y muestre «¡gordas hermosas en nuestro reality show favorito!»

Roses For Every Body, dirigida por Jenna Vesper, responsable de un podcast sobre el reality, pretende basarse en el trabajo realizado por la Campaña de Diversidad de Bachelor para fomentar una mayor representación BIPOC en The Bachelor, The Bachelorette y los demás programas de Bachelor.

Según el comunicado de prensa, en los 20 años que lleva en antena la franquicia, ha habido más de 1100 concursantes, pero sólo dos de ellos se identifican como de talla grande, y ambos se fueron a casa en la primera noche de sus respectivas temporadas. Teniendo en cuenta que aproximadamente un tercio de la población estadounidense se considera gorda, una gran parte de la audiencia de la franquicia Bachelor no está representada en la pantalla.

Un comunicado de Roses For Every Body dice:

La gente gorda existe. Los gordos son hermosos. Los gordos merecen una oportunidad de encontrar el amor. Y, por último, los gordos merecen plataformas sociales y espacio, tanto como los más de 1.100 concursantes delgados anteriores que han recibido esta oportunidad. Ha llegado el momento de rectificar esta dañina exclusión. Ha llegado el momento de que la franquicia Bachelor haga lo mínimo y empiece a ser inclusiva con todos los cuerpos.

Roses For Every Body reclama la inclusión de personas obesas a partir de la próxima temporada de The Bachelor, prevista para enero de 2023. La campaña hace cinco peticiones específicas a la franquicia Bachelor, a su creador Mike Fleiss, a NZK Productions, a Warner Bros. y a ABC:

Contratar a un mínimo de cinco personas gordas diversas en cada temporada de «The Bachelor» y «The Bachelorette».

Dar a los concursantes gordos un tiempo de pantalla equitativo y no centrado en su identidad.

Elegir protagonistas que especifiquen que saldrán con personas gordas diversas.

Proporcionar apoyo a los concursantes gordos, incluyendo opciones de ropa inclusiva cuando se requiera para los eventos patrocinados y apoyo de salud mental para navegar por el acoso anti-gordo de la audiencia.

Contratar personal y producción gordos e incorporar formación sobre inclusión de gordos por parte de los liberadores gordos.

Los simpatizantes pueden seguir la campaña en Instagram y Twitter.