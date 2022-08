¿Qué tan difícil y doloroso es removerse un tatuaje?

Hay muchas razones por las que puedes querer eliminar un tatuaje: ya no te gusta, te ha cansado o no te importa lo que conmemora. Sea cual sea el motivo, el deseo de deshacerse de un tatuaje puede ser tan fuerte como el deseo original de someterse a la aguja, pero hay algunas cosas que debe saber al iniciar el proceso.

Cuando busques a alguien que elimine tu tatuaje, sé exigente de la misma manera que probablemente lo fuiste cuando te lo hiciste por primera vez. Rob Harris, fundador de Disappearing inc., dice que debes buscar un lugar especializado en tu zona, aunque las consultas de dermatología y otros lugares relacionados puedan ofrecer el servicio. Los especialistas en láser que se dedican exclusivamente a la eliminación de tatuajes tendrán más conocimientos y experiencia que los médicos o técnicos que realizan una variedad de servicios muy diferentes relacionados con el láser y la belleza.

También debes optar por un lugar que tenga un gran número de fotos de antes y después para que las veas en su sitio web. A menudo, cuando te haces un tatuaje, miras el trabajo anterior del artista, ¿verdad? Haz lo mismo ahora que quieres borrarlo.

Acude a una consulta una vez que hayas encontrado unos cuantos especialistas en eliminación de tatuajes que te gusten. Muchas veces, estas consultas son gratuitas. Vas a pasar mucho tiempo con el especialista que elijas, así que es importante que te sientas cómodo con él y que te ayude a trazar un plan. Haz preguntas mientras estés allí, como por ejemplo si puedes ver más fotos de antes y después de tatuajes eliminados que tengan similitudes con el o los que quieres eliminar. Pregunta también por el precio: la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos estima que cada tratamiento cuesta, de media, algo más de 400 dólares. Aunque claro, esto es en Estados Unidos y los precios son diferentes en Latinoamérica.

Por último, pregunta qué medidas toman para mitigar el dolor. No se trata de un proceso indoloro ni mucho menos, ya que se trata de un tratamiento con láser. Harris dijo que Disappearing inc. utiliza una máquina de enfriamiento y adormecer antes de que el láser comienza, por ejemplo, para que sea menos doloroso.

Harris señaló que el proceso de eliminación de tatuajes puede durar entre nueve meses y dos años. Los láseres que intervienen rompen la piel en partículas más pequeñas, y el cuerpo elimina esas partículas con el tiempo. Tendrá que acudir a las citas cada pocos meses, ya que este proceso se repite una y otra vez.

Algunos tatuajes salen con menos problemas que otros. Por ejemplo, si tienes un tatuaje sencillo o uno que no fue hecho por un profesional, dijo Harris, probablemente no tomará tantas sesiones o tanto tiempo para deshacerse de él. Los tatuajes hechos por profesionales, especialmente los realizados con una pistola de tatuar, requerirán más tiempo.

Otros factores que pueden influir en el esfuerzo necesario para eliminar tu tatuaje son los siguientes: la edad del tatuaje, los colores utilizados en el tatuaje y

la pigmentación de tu piel.

Harris señaló que el amarillo, por ejemplo, es más difícil de eliminar que otros colores, pero la dificultad depende de una combinación de cosas: «No es sólo la tinta. Puedo eliminar el amarillo en alguien que tiene la piel muy clara porque no tenemos que preocuparnos de que el láser afecte al pigmento de su piel, mientras que si tienes amarillo y tu piel es mucho más oscura, al láser no le importa eliminar el pigmento de tu piel con el pigmento de tu tatuaje. En algunos casos, hará ambos». Dicho esto, añadió, su equipo elimina los tatuajes amarillos sin problemas «todo el tiempo», así que se puede hacer. Es poco probable que te encuentres con una situación en la que simplemente no puedas eliminar un tatuaje; la verdadera cuestión es cuánto tiempo y dinero estás dispuesto a dedicar al proceso.

Y por eso es importante acudir a un especialista que sepa lo que hace y pueda programar sus citas en un intervalo que tenga el mejor resultado para usted y su piel. La buena noticia es que cuando la eliminación se hace bien, la piel tendrá el mismo aspecto que tenía antes del tatuaje «en la gran mayoría de los casos». Sólo que no ocurrirá de la noche a la mañana.

Vía