Crean un abrigo que permite esconder 15 Kg de equipaje

Diseñada para ayudar a los viajeros frecuentes a evitar largas colas en el aeropuerto, reducir las tasas de equipaje, y prácticamente eliminar el riesgo de la pérdida de equipaje, la Airport Jacket (chaqueta de aeropuerto) cuenta con 14 bolsillos y dos paneles desmontables que soportan alrededor de 15 kilos de equipaje.

«Con las compañías aéreas cobrando por la sobrecarga de equipaje, así como la restricción severa de los límites de equipaje para los viajeros de tarifa económica, mi pareja y yo diseñamos una chaqueta modular que permite llevar la computadora portátil, tablet, dos pares de zapatos, un par de jeans, cinco remeras, un suéter y una cámara», explica la diseñadora Claire Murphy. «Cuenta con 14 bolsillos profundos, e incluye dos paneles desmontables, y una bolsa de lona tamaño equipaje de mano».

Claire y Benke Murphy tuvieron la idea de la campera de aeropuerto durante un viaje a casa con su hijo recién nacido. Tenían tanto el equipaje de mano adicional debido al bebé, que la aerolínea intentó cobrarles USD 140 extra, más que el costo de sus boletos. Así que tuvieron que guardarse ropa, cargadores, pañales y juguetes en sus bolsillos, hasta que estuvieron justo por encima del límite de peso. Esquivaron el impuesto, pero todo se salía de sus bolsillos, y fue un viaje bastante incómodo. Fue entonces cuando decidieron que había una enorme necesidad de una solución a este problema, y ​​así nació la idea de la Airport Jacket.

«Los pasajeros simplemente deslizan su equipaje en los bolsillos de la chaqueta al momento del check in, y al abordar el vuelo, y una vez a salvo en el avión, fácilmente pueden desprenderse de la campera y transformarla en una bolsa de lona capaz de soportar tanto la chaqueta como los artículos en los bolsillos,» afirma Juice Promociones Australia, la compañía detrás de este producto único. Y lo mejor de esta bolsa portátil es que se ve igual que una chaqueta regular, incluso cuando está llena de cosas.

«Pasar la seguridad del aeropuerto no es un problema. La Airport Jacket sólo debe ser usada al momento del check in y en la puerta de embarque», dijo. «Al pasar la seguridad del aeropuerto, los artículos que necesitan ser sacados de la funda son por lo general la computadora y los dispositivos electrónicos, los cuales se pueden retirar fácilmente. A la seguridad del aeropuerto no le importa la forma en que se guarda el equipaje, sólo están comprobando el contenido, por lo que no se experimentarán problemas, siempre y cuando se sigan las instrucciones para el equipaje de mano».

