Los mejores 12 sitios para descargar fotos gratuitas

Internet está llena de sitios web donde puedes descargar fotos gratis -para uso personal o comercial- y aquí te presentamos los mejores. Estas fotos «royalty free» son aptas para utilizar en tu sitio web, blog, video de YouTube o donde quieras.

12. Free Pick



Free Pick no sólo es un gran recurso para encontrar fotos de stock gratuitas de alta calidad: también te permite buscar imágenes vectoriales archivos psd e iconos. Después de hacer una búsqueda hay filtros para reducir los resultados por categoría, color ,orientación, estilo y mucho más. Estaría más arriba en esta lista si no tuvieran un límite diario para los usuarios gratuitos, ya que si no tienes una cuenta con ellos hay un límite de tres descargas por día y si tienes una cuenta el límite sube a 10 descargas por día.

11. Vecteezy



Vecteezy cuenta con más de un millón de vectores, fondos, iconos, fotos, vídeos y diseños de artistas de todo el mundo para descargar. Además de contenido gratuito también incluye otras opciones que son pagas.

10. Wikimedia Commons



Wikimedia es la enciclopedia online más usada en el mundo. Y Wikimedia Commons es su almacén de archivos de imágenes y otros formatos multimedia: tiene más de 88 millones de archivos de uso libre, incluyendo imágenes, videos y sonidos.

9. Stock Vault



La cantidad de imágenes disponibles es notablemente menor (140 mil fotos), pero el fuerte de Stock Vault es la calidad, con imágenes muy bien curadas. Quienes las suben son fotógrafos profesionales, diseñadores y estudiantes. Súper recomendable.

8. Morguefile



Un sitio realmente muy antiguo, creado en 1996, la «prehistoria» de Internet. Cuenta con 400.000 imágenes de uso gratuito, aunque el diseño de la web deja algo que desear.

7. Stock Snap



Buena selección de fotos en alta calidad, y agregan cientos de imágenes nuevas por semana.

6. Burst



Este sitio web fue creado por el popular sitio de compras shopify para ayudar a los empresarios a crear mejor material de marketing para sus negocios. No es necesario ser propietario de un negocio para utilizar Burst: el sitio es gratuito para todos tanto para uso personal como comercial.

5. Flickr



Flickr cuenta con millones de imágenes, aunque no todas son de uso libre. Esto depende de cada usuario que puede configurar su cuenta con distintos tipos de licencias. Afortunadamente, el sitio tiene un buscador en el que podemos elegir específicamente que queremos imágenes de este tipo (Creative Commons, por ejemplo), para no perder el tiempo viendo miles de imágenes con derechos.

4. Adobe Stock



Adobe es muy famoso por sus productos pagos. Pero no tanto por brindar servicios gratis. En Adobe Stock puedes encontrar fotos, videos y vectores completamente gratuitos. Todas las imágenes son de alta calidad y proceden de fotógrafos profesionales. Y no es necesario ser cliente de Adobe para utilizar estas fotos.

3. Unsplash



Un sitio muy conocido que cuenta con más de 3 millones de fotos de alta resolución. Y una comunidad de una comunidad de 293.995 fotógrafos.

2. Pexels



Un sitio muy popular, con un gran catálogo de imágenes en alta calidad. Las colecciones están muy bien organizadas y puedes descargar la misma imágen en muchos tamaños diferentes. También ofrece videos.

1. Pixabay



Un sitio con más de 2,5 millones de imágenes y vectores en alta calidad. También hay videos en HD y 4K.