China supera por primera vez a EE.UU. como país más citado por artículos científicos relevantes

Por primera vez, China superó ligeramente a Estados Unidos en cantidad de artículos más citados, medición considerada clave en el mundo de la investigación académica, informó el National Institute for Science and Technology Policy – NISTEP (Instituto Nacional de Política Científica y Tecnológica) de Japón.

El acontecimiento evidencia que la prolífica erudición de China, también se actualiza en calidad. “La gente descarta a China [con el argumento] que elabora muchos productos pero carentes de buena calidad”, dice Caroline Wagner, quien estudia política científica e innovación en la Universidad Estatal de Ohio, Columbus. «Esa opinión es simplemente miope».

Sin embargo, los académicos no están de acuerdo sobre la mejor metodología para medir el impacto de las publicaciones, y otras métricas sugieren que Estados Unidos se mantiene algo por delante.

El NISTEP comunica en su informe de agosto que China alcanzó la delantera en las referencias bibliográficas del 1% de los artículos principales, el valioso segmento de documentación consultada que ocupan buena parte de los premios Nobel.

Como en muchos de estos artículos de élite participan autores de varios países, el análisis se complica. Para dividir el crédito con justicia, NISTEP utilizó el método “conteo fraccionado” por el cual, y a modo de ejemplo, si una institución argentina y tres españolas contribuyeron a la edición de un artículo, Argentina recibió el 25 % del crédito y España el 75 %.

Con esa medida, China representó el 27,2 % de los artículos más citados publicados en 2018, 2019 y 2020, y Estados Unidos el 24,9 %. Los investigadores de EE. UU. mantenían la vanguardia cuando NISTEP usó un método menos detallado que acredita por igual a todos los países que contribuyeron a la producción de un artículo muy citado, con independencia de cuántas de sus instituciones estuvieran involucradas.

Aún así, NISTEP destaca que es notable el crecimiento chino en concepto de artículos citados. Hace 2 décadas solo ocupaba la posición 13 en la métrica de conteo fraccionado.

En 2016, China superó a Estados Unidos por encabezar a nivel mundial el ránking de artículos publicados. Sin embargo, por entonces y aún hoy, los críticos del auge cuestionaban que los autores reciben recompensas en base a la cantidad de artículos publicados y que las editoriales chinas venden a los investigadores espacios de autoría en los artículos.

El nuevo estudio muestra que China progresa en una ciencia de primer nivel que citan muchos investigadores.

Otras medidas de impacto todavía colocan a Estados Unidos por delante. El The State of U.S. Science and Engineering 2022 (El estado de la ciencia y la ingeniería de EE. UU. 2022), informe publicado en enero por la National Science Foundation – NSF (Fundación Nacional de Ciencias) de EE. UU., abordó la cuestión con informes semejantes al de NISTEP. Al contabilizar y analizar la cantidad de artículos muy citados, consideran que las cifras favorecen a los países grandes y a los que gastan más en la investigación, por razones que se asemejan a la obtención de medallas olímpicas por parte de los países centrales.

NSF, en cambio, midió la proporción de artículos de cada país que son muy citados, lo que permite realizar comparaciones entre países, independientemente de cuánto publiquen.

Su análisis mostró que las colecciones estadounidenses eran muy influyentes:

de los publicados en 2018, muchos terminaron citados más de dos veces en el 1% de los artículos principales. China, por su parte, destaca el informe, sorprendió con el incremento de 20 % de los artículos más citados; en este rubro, países como Canadá y el Reino Unido, que publican menos artículos en general, se clasificaron por delante de Estados Unidos y China.

Los dos países mantiene su vinculación en un estudio de Wagner y colegas publicado en Scientometrics en 2019. Los autores utilizaron un método diferente. En coincidencia con el informe de NISTEP, encontraron que China respecto a EE.UU. publicó ese año un poco más de artículos en el 1% superior más citado. Pero en una puntuación de números reales contra los esperados, el margen entre los dos países no tuvo significación estadística.

Otro artículo 2020 de los mismos autores, concluyó que la investigación de China es ligeramente más innovadora que el promedio mundial. El estudio rastreó las ideas innovadoras rescatando la frecuencia con que las referencias bibliográficas de los artículos incluían combinaciones de revistas infrecuentes en áreas dispares.

Sin embargo, el efecto llamativo de las publicaciones es solo una muestra de la destreza científica de un país. Así como Estados Unidos todavía lidera indicadores como el gasto en investigación y el número de doctorados otorgados, China alcanzó la primera posición en solicitudes de patentes, sin dejar dudas que sus emprendimientos científicos conquistan terreno a una velocidad sin precedentes.

