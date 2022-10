Un “shazam” para plantas y animales

A los amantes de la naturaleza nos encanta estar al aire libre, observar plantas, animales y ríos. Pero en general no somos ni biólogos, ni ecologistas, ni científicos de ningún tipo. ¿Nunca te cruzaste con una flor o un animal raro y deseaste saber qué especie era? ¿No pensaste lo genial que sería que existiera un Shazam de la naturaleza? Con esto en mente, la comunidad iNaturalist creó Seek, una aplicación móvil para ayudarte a identificar todas las especies de flora y fauna que encontrás a tu alrededor.

Seek dispone de una tecnología de reconocimiento de imágenes sumamente potente, con una gran base de datos que ya alberga más de 150.000 especies y miles de imágenes etiquetadas.

Su uso es muy sencillo: cuando tomás una foto de alguna planta o animal con la cámara de tu teléfono, escanea la imagen y te dice de cuál se trata. Además, el software usa la geolocalización de tu dispositivo para informarte de todos los animales y plantas que se pueden encontrar con frecuencia en el área.

La aplicación es gratuita, no requiere registro y está disponible para Android e iOS. Los usuarios registrados pueden guardar sus hallazgos en sus colecciones personales, siempre que la tecnología de reconocimiento de la aplicación produzca una coincidencia.

La herramienta también incluye advertencias y consejos sobre cómo comportarse en la naturaleza, como por ejemplo no trepar a los árboles, no maltratar a los animales o aproximarse demasiado a la vida salvaje, o no comer nada que encuentren para evitar posibles intoxicaciones.