Los libros, películas y canciones que entran en dominio público en 2023

Las últimas novelas de Sherlock Holmes, la película Metrópolis, las obras de Roberto Arlt y Miguel Hernández, se liberan de los derechos de autor desde el 1 de enero de este año.

Que una obra cultural como un libro, una película, o una canción sean de dominio público, significa que cualquiera puede republicarlo, reescribirlo, o usarlo para lo que desee. En función del país varía el número de años que debe pasar para que una obra pase a dominio público.

Es importante tener en cuenta que cada país tiene leyes diferentes en esta cuestión. Hay lugares en donde se considera un período desde el fallecimiento de su autor y en otros se toma la fecha de publicación de la obra. Los tiempos también cambian de país en país. Actualmente en Estados Unidos son 95 años de su publicación. Por eso, en 2023 se convierte en libre de derechos el contenido publicado en 1927.

Entre los libros destacados, están los trabajos de Roberto Arlt y Miguel Hernández, «El lobo estepario», de Hermann Hesse, «El tiempo recobrado», la última parte de «En busca del tiempo perdido», de Marcel Proust y todas las novelas de Sherlock Holmes y toda la obra de Stefan Zweig.

Con respecto a la obra de Roberto Arlt que también queda libre de derechos, en la Argentina la propiedad intelectual tienen vigencia por 70 años a partir del primero de enero del año siguiente a la muerte del autor, según dispone el artículo 5 de la ley 11723. Roberto Arlt falleció el 26 de julio de 1942, por lo que obras como «El juguete rabioso», «Los siete locos» y sus «Aguafuertes porteñas», pasan a ser de libre publicación.

Entre las películas que pasan a ser libres figuran el primer largometraje «El cantor de jazz», «Alas», que fue ganadora del primer Oscar a mejor película, «El enemigo de las rubias», de Alfred Hitchcock y el clásico Metrópolis, de Fritz Lang.

Finalmente, entre las canciones destacadas figuran «Puttin’ on the Ritz», de Irving Berlin, «The Best Things in Life Are Free», tema que popularizó Bing Crosby y varias composiciones de Duke Ellington y George Gershwin. Vale destacar que se trata de las composiciones, la música y las letras que se encuentran en las partituras, no las grabaciones de sonido. Este playlist de Spotify recopila las más conocidas: