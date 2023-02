El éxito la serie The Last of Us tras su quinto episodio

The Last of Us es una serie de HBO Max que adapta un videojuego de PlayStation del mismo nombre, ambientada en un apocalipsis zombi cuya infección es provocada por un hongo que hace perder el sentido a los portadores. La serie está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey en los roles de Joel y Ellie, respectivamente, los cuales dicen estar influenciados por Juego de tronos para sus interpretaciones. La trama muestra el día a día de Joel y Ellie para sobrevivir no solo a los monstruos, sino también sus conflictos con grupos de humanos despiadados.

Una adaptación sobresaliente de los videojuegos

En el caso de la adaptación de The Last of Us, ha ayudado su fuerte carga narrativa, repleta de escenas dramáticas y personajes bien construidos. A pesar de que la serie se ha tomado sus licencias para realizar algunos cambios durante la trama o en la caracterización de los personajes, en general el guión logra transmitir sentimientos de empatía con los protagonistas y secundarias, además de tensión en las escenas de riesgo.

Por lo general, las adaptaciones de videojuegos a películas o series suelen ser mediocres. Esto se debe a que muchas productoras tratan de utilizar el tirón de sagas populares sin trabajar un buen guión ni tener un equipo competente detrás. A pesar de ello, encontramos excepciones como la serie de animación Cyberpunk: Edgerunners, la cual creó una historia independiente en el mundo del videojuego Cyberpunk 2077, o Angry Birds: la película, film del exitoso título dentro del género online free2play donde los usuarios pueden jugar a juegos gratis con numerosas opciones desde sus móviles o PC.

La crudeza del quinto capítulo

El quinto episodio de The Last of Us ha sido uno de los mejor valorados por la audiencia debido al desenlace de sucesos que han ido construyéndose durante los episodios anteriores o a lo largo del mismo capítulo. A continuación, hablaremos de algunos spoilers.

La fuerza del capítulo radica en las muertes dramáticas de personajes que ganaban relevancia en The Last of Us, siendo las más crudas las de Henry y Sam. Henry es el hermano de Sam, los cuales se unen al viaje de Joel y Ellie ganando su confianza y amistad. Desafortunadamente, Sam es mordido en mitad del caos por escapar de las criaturas. Al poco tiempo, Sam pierde el control y trata de morder a Ellie, lo que provoca que su hermano le dispare para salvar a la chica. A pesar de que alguien infectado es un caso perdido, Henry es incapaz de superar la muerte de su hermano, y decide quitarse la vida con un arma para detener su agonía.

Estos dos chicos no son los únicos personajes que mueren en el quinto episodio, pero sí son los que han conseguido ganarse la simpatía del público, provocando un fuerte impacto en los telespectadores, al igual que ocurre en series repletas de muertes como Juego de Tronos.

Todavía queda por conocer el desenlace de The Last of Us, pero los que conocen el videojuego saben que el camino es largo y lleno de peligros. Sin duda, una serie que ha conseguido transmitir a la perfección los sucesos del videojuego. Dentro de poco llegará la adaptación de otro videojuego famoso, la película de Super Mario Bros, aunque esta vez se trata de una aventura repleta de humor que los seguidores de la franquicia esperan con ilusión.