En interacción con la arquitectura urbana de las ciudades internacionales que visita, el artista callejero Ernest Zacharevic interviene en broma estructuras de pequeña y gran escala.

Estos trabajos en sitios específicos a menudo cuentan con niños, ya sea escalando edificios o jugando con tractores abandonados, barcos de papel y tuberías oxidadas. Las últimas intervenciones de Zacharevic lo llevaron por toda Escandinavia y Europa del Este, haciendo paradas en Islandia, Noruega y Polonia.

«Zacharevic ve su trabajo como una experiencia más que un objeto,» afirmó Pow! Wow! Long Beach, que curó su obra en la exposición multimedia “Vitality & Verve: In the Third Dimension”. «Se toma su tiempo para estudiar la audiencia tanto como los temas de su trabajo. Dirigir los posibles encuentros de las personas que ven su trabajo y la obra de arte, es un juego y un reto que le encanta».

Pueden verse sus murales e intervenciones en todo el mundo en su cuenta de Instagram.

A continuación, algunos de sus trabajos: