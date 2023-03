Tips para mantener organizadas tus fotos digitales (Parte I)

Descargar fotos en la computadora sin organizarlas, es el equivalente digital a llenar cajas y cajas de zapatos con fotografías impresas. Cuando quieras encontrar una foto en particular, tendrás que filtrar docenas, cientos o (si sos como yo) miles de fotos. Pero si te tomás unos minutos para organizar tus fotos al descargarlas en la computadora, evitarás la tortura de pasar horas tratando de encontrarlas más tarde.

No importa lo fácil que parezca recordar todo lo relacionado con una foto que acabás de tomar, cuanto más tiempo pasa, más difícil se hace recordar los detalles. ¿Descargarste esas fotos de la reunión familiar después del viaje a Brasil, o las imágenes del cumpleaños de Lucas? ¿Y qué cumpleaños era?

Aunque me gustaría decir que todas son gratuitas, muchas de las aplicaciones para organizar imagenes han sido descontinuadas. Los usuarios de Mac todavía tienen una opción gratuita con la aplicación Photos (que sustituyó a iPhoto). Los usuarios de Windows pueden tener que gastar dinero para hacerlo bien, ya que Windows Live Gallery solía ser la mejor aplicación para organizar y editar fotos, pero ha sido discontinuada. La actual Photo Gallery de Windows puede mostrar fotos, pero no ofrece herramientas de organización. Adobe Photoshop Elements (USD 59.99 en Adobe.com) es fácil y rápida de usar, y vale la pena la inversión para asegurarte que puedas encontrar esos valiosos recuerdos en el futuro.

Antes de descargar tus fotos

Para ahorrar tiempo y memoria del disco duro, asegurate que la configuración de fecha y hora de la cámara son correctas, y eliminá las fotos que no querés antes de exportarlas a la computadora.

Comprobá la fecha y la hora

A pesar de que puedas haber establecido la fecha y hora en la cámara cuando la configuraste por primera vez, al cambiar las pilas o las zonas horarias, estos valores pueden variar con el tiempo por minutos u horas. Para hacerlo debés ir al menú de la cámara y comprobar que los ajustes son correctos. Esto es especialmente importante cuando se descargan fotos de dos o más fuentes, ya que con la fecha correcta, las fotos del mismo asunto tomadas en el mismo momento aparecerán una junto a la otra en la biblioteca de fotos, por lo que será más fácil navegar para encontrar tus favoritas.

Encendé el GPS

Es sorprendente la rapidez con que se nos olvida exactamente dónde fue tomada una foto. Muchas cámaras digitales tienen GPS, pero dejarlo encendido puede agotar la batería. Si vas a salir por un largo tiempo, tratá de tomar el primer par de fotos en tu primera ubicación con el GPS activado. Y luego apagalo hasta que llegues a la siguiente ubicación.

Clasificá y eliminá las fotos no deseadas

Antes de descargar nada en tu computadora, eliminá las fotos no deseadas. Aunque es posible que quieras guardar muchas fotos del mismo tema, hay algunas que probablemente no necesites: imágenes fuera de foco, extremadamente sobreexpuestas o subexpuestas, o disparos involuntarios de la mano o en el interior del bolso.

Muchas cámaras ofrecen una manera fácil de clasificar a las imágenes. Algunas cámaras permiten añadir un corazón o una estrella a las fotos favoritas. Buscá el botón de favoritos durante la reproducción de las fotos en la parte posterior de la cámara. Al importar las fotos a la computadora, el software de la biblioteca de fotos transferirá las votaciones con el resto de los metadatos sobre la foto, para ayudarte a encontrar tus favoritos más rápido.

Encontrá las fotos cuando quieras

La denominación y el etiquetado de las carpetas y las fotos son las claves para encontrar la foto que estás buscando. Tené en cuenta estos cinco consejos para que sea más fácil encontrarlas tus imágenes:

Nombrar las carpetas y guardarlas en un lugar especial en el disco duro de la computadora. Tratá de crear subcarpetas en la carpeta Imágenes.

Añadir palabras clave y etiquetas (o títulos y descripciones) que describan lo que está en la foto.

Utilizá la función de reconocimiento facial en el software.

Asignar una ubicación a través de GPS o manualmente en la biblioteca de fotos.

Creá una colección o álbum de tus fotos preferidas de cada evento, vacaciones o período de tiempo, como «Verano en casa».

Palabras clave y etiquetas

Sé coherente al etiquetar tus fotos con palabras clave que vayas a recordar y utilizar. Una etiqueta o palabra clave puede ser una frase o una palabra. No escatimes el uso de las palabras clave. Usá la libre asociación para llegar a las palabras que describan tus fotos. Mientras te preparás para importar las fotos en la computadora, pensá en el evento, el tema y donde se tomaron las fotos. Añadí varias palabras clave mediante el uso de una coma entre las palabras clave en la etiqueta de imagen, o en la entrada de palabras clave.

Género

¿Cuál es en el tema general de la foto? Intentá usar palabras como éstas: gente, familia, montañas, árboles, ríos, ciudad, flores, pájaros, nubes, comida, fiesta, cumpleaños, deportes, danza, vacaciones, viajes y conciertos.

Hora del día, Estaciones

El tiempo y las estaciones pueden ser útiles tanto como una descripción y como una forma de agrupar las fotos por un período. Por ejemplo, con las palabras clave invierno, verano, primavera u otoño.

Detalles

Nombre del evento: «Graduación de Nati», «Torneo de fútbol de Francisco «, «Vacaciones en el Norte», «Navidad», «Cena», y así sucesivamente.

Si no solés tomar una gran cantidad de fotos, podría ser suficiente el uso de palabras más generales. Cuanto más específica la palabra clave o etiqueta, más fácil será encontrar la foto exacta que buscás.

Objeto

Describí lo que se ve en las fotos. Para los deportes, podés optar por «juego», «multitud», «después del partido», «práctica», etc.

