Cómo identificar música y canciones en videos de YouTube

Estás viendo un video en YouTube, y de pronto aparece una canción pegadiza que se reproduce en segundo plano. Quieres encontrar la canción de este video, pero ¿cómo saber qué tema es? Identificar algunas pistas de música es fácil, mientras que otras requieren un poco más de persistencia. A continuación, un tutorial paso a paso para encontrar la música en cualquier video de YouTube:

Verifica la descripción del video

El primer paso es el más fácil, pero muchas personas lo pasan por alto. A menudo se muestran los créditos para la música con derechos de autor en las descripciones de los videos. YouTube agrega esta información automáticamente cuando detecta música con licencia. Esto es parte del sistema de identificación de contenido que permite a los propietarios de derechos de autor reclamar su propiedad intelectual en YouTube.

Por lo tanto, tu primera parada debería ser el cuadro de descripción del video. Haz clic en Mostrar más para ver la descripción completa. Luego, desplázate hacia abajo y encontrarás una sección llamada Música en este video. Esto mostrará el nombre de la canción, el artista y alguna otra información. Si la pista está disponible en YouTube, hacer clic en ella te llevará a esa canción.

Los videos que usan varias canciones enumerarán varias pistas aquí. Sin embargo, no siempre aparecen en el orden correcto, por lo que deberás escucharlos para descubrir cuál fue el que te gustó.

Buscar la letra de la canción en Google

No te preocupes si no puedes encontrar la pista a través del método anterior. Si la música tiene letra, no necesitas un Shazam para YouTube ni nada parecido. Simplemente escucha atentamente las palabras de la canción, y busca una o dos líneas en Google.

La mayoría de las veces, esto identificará fácilmente el nombre de la canción, el artista e incluso mostrará un video o más información. Si no encuentras nada, intenta la misma búsqueda en Find Music By Lyrics. Este motor funciona con Google, pero modifica algunas configuraciones para centrarse en el contenido musical, lo que lo convierte en un mejor buscador de canciones de YouTube para nuestros propósitos.

El principal problema con este método es que no tiene en cuenta las cubiertas. Muchos trailers de películas, por ejemplo, usan versiones de canciones conocidas. Si escuchas un poco del resultado y no suena como lo que escuchaste en el video, no te preocupes. Una vez que conozca el título de la canción, intenta buscar más información adicional, como el título de la película. De lo contrario, puedes intentar buscar el título de la canción más «portada» y ver qué aparece. Si tienes suerte, solo habrá algunas versiones de la canción, por lo que será fácil elegir tu favorita.

Busca los comentarios (o preguntas)

A todos les gusta encontrar música nueva, por lo que es muy probable que no seas el primer espectador que se pregunta qué canción hay en ese video. Busca en los comentarios de YouTube y es posible que te encuentres con la pregunta y su respuesta.

Puedes probar a la antigua usanza primero. Comienza desplazándote hacia abajo en la página por un momento para que se carguen algunos de los comentarios. Luego presione Ctrl + F (o Cmd + F en una Mac) para abrir el cuadro Buscar. Escribe canción y desplázate por los comentarios que usan la palabra. Si esto te ayuda a encontrar la canción en un video de YouTube depende del número y la calidad de los comentarios, por lo que no siempre funciona.

Una mejor manera es el sitio dedicado de YTComment Finder. Si bien no está particularmente pulido, la página le permite buscar los comentarios de cualquier video de YouTube. Simplemente ingresa la URL del video que deseas buscar, luego haz clic en Buscar este video debajo de tu entrada. A partir de ahí, escribe canción (u otra palabra clave) y verás todos los comentarios coincidentes. Si ninguno de los comentarios lo menciona, haz clic en Ver respuestas en el comentario de alguien para encontrar la respuesta en una respuesta. Si no encuentras nada, puedes intentar dejar un comentario pidiendo ayuda para identificar la música.

Usa una aplicación de identificación de música

En este punto, es posible que te preguntes cómo “shazamear” un video para identificar la música en su interior. Como resultado, a menudo puedes hacer eso para analizar la música en un video de YouTube. Alternativamente, hay extensiones de navegador que se especializan en identificar canciones usadas en videos de YouTube.

ACRCloud ofrece algunas herramientas de identificación de música en su sitio web. La más fácil para encontrar una canción en un video de YouTube es la extensión gratuita de Chrome, que vale la pena instalar si todavía estás en la búsqueda.

Comienza a reproducir el video con la canción que deseas identificar, luego haz clic en el ícono de la extensión de Chrome. Intentará identificar la canción utilizada en el video. Una vez que enumera la canción, puede usar los accesos directos que proporciona para abrir la canción en varios servicios de música. Además, AHA Music mantiene un registro de todas las canciones identificadas, por lo que puedes buscar fácilmente pistas pasadas nuevamente.

Como mencionamos, si te has estado preguntando cómo shazamear un video, la respuesta es clara. Shazam es una de las mejores aplicaciones de identificación de música, y funciona bien para identificar música en videos de YouTube. Deberás descargar la aplicación en tu teléfono móvil, pero puedes usarla para analizar música desde los altavoces de tu escritorio.

Cuando estés viendo un video en tu computadora, enciende Shazam en tu teléfono. Manten el teléfono cerca de los altavoces cuando la canción comience a reproducirse, y Shazam lo identificará inmediatamente. Si deseas encontrar una canción de un video que se reproduce en tu teléfono, puedes usar el modo emergente en Android o Auto Shazam en iOS.

En Android, primero ve a Shazam> Biblioteca> Configuración> Pop-up Shazam y actívalo. Luego, regresa a tu video y comienza a reproducirlo. Cuando comience la canción que deseas identificar, toca y manten presionado el botón flotante Shazam. Shazam identificará la canción y finalmente sabrás de qué se trata.

Preguntar a expertos en un foro

Si todos los métodos anteriores no han podido identificar tu canción en YouTube, solo te queda una opción. Debes preguntarle a alguien más, y esperar que sepan de qué se trata. Afortunadamente, Internet tiene algunos foros y comunidades que se centran en desenmascarar canciones difíciles de identificar.

Estos son tres excelentes lugares para comenzar:

Vía