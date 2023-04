Una app de fitness con los personajes de Marvel para motivar a los fans

Una propuesta de Marvel para que los fans que se aburren de correr, vuelvan a intenarlo mientras «participan» de las historias de sus superhéroes favoritos

Prometida para mediados de 2023, Marvel Move es una aventura de fitness móvil impulsada por la narrativa que lleva las aventuras de Marvel de la pantalla a las calles. A través de indicaciones y el aliento por audio inmersivo de personajes favoritos de los fans como Thor, Loki, Hulk y los X-Men, los usuarios se sumergirán en experiencias de ejercicio atractivas.

Los corredores se convierten en los protagonistas de las historias, mientras que los héroes de Marvel les ayudan a alcanzar sus objetivos de fitness. Los usuarios pueden personalizar sus carreras por tiempo o distancia y seguir su actividad al aire libre, en una cinta de correr o en una silla de ruedas. La aplicación también ofrece programas de entrenamiento para diferentes longitudes de carrera, incluyendo 5K, 10K, medio maratón y maratón.

Marvel Move fue desarrollada en asociación con Marvel Entertainment por Six to Start, que también co-creó la aplicación de fitness Zombies, Run! La aplicación estará disponible en la plataforma ZRX con una membresía de 74.99 dólares al año, que incluye nuevas historias cada mes y detalladas estadísticas de rendimiento. Hasta ahora no se anunció una versión en español.

Al fusionar el entretenimiento y el ejercicio, Marvel podría motivar a un nuevo grupo de consumidores a ponerse en movimiento. La base de fans de la franquicia es enorme, y convertir el fitness en una experiencia épica en el universo Marvel podría ser el empujón que la gente necesita para empezar a trabajar en su bienestar físico y mental.