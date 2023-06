Inventan una nueva lente de cámara de smartphone que ayuda a diagnosticar el cáncer de piel

Una nueva lente de cámara para smartphone que toma fotos detalladas de lunares o lesiones cutáneas podría servir para diagnosticar más rápidamente a decenas de miles de pacientes con cáncer de piel.

La pequeña cámara se acopla al teléfono inteligente y lo convierte en un microscopio que proporciona fotos de alta resolución a los médicos sin que el paciente tenga que acudir al hospital.

El dispositivo será utilizado por el Servicio Nacional de Salud (NHS) en Inglaterra, donde las autoridades esperan que duplique el número de pacientes que los médicos pueden examinar en un día, ahorrando en derivaciones, reduciendo las listas de espera y acelerando el tratamiento.

«Se trata de un pequeño equipo que puede acelerar el diagnóstico y el tratamiento de decenas de miles de pacientes con cáncer de piel», explica Amanda Pritchard, directora del NHS England.

«Es innegable que el aumento de la demanda ha ejercido una enorme presión sobre los servicios. Defender el uso de la tecnología digital y las nuevas formas de trabajar es clave para reducir las esperas.»

El año pasado, 600.000 personas fueron remitidas a revisiones cutáneas en el Reino Unido, un 9% más que el año anterior. 56.000 pacientes con cáncer de piel recibieron tratamiento para esta enfermedad potencialmente mortal.

El NHS también está probando una herramienta de inteligencia artificial (IA) para evaluar si un paciente tiene cáncer de piel.

Deep Ensemble for the Recognition of Malignancy (DERM) es una nueva tecnología que se está utilizando para ayudar a los médicos en su evaluación. Las autoridades quieren comprobar si la herramienta llega a la misma conclusión que un médico.

DERM utiliza algoritmos de IA para analizar imágenes ampliadas de lesiones cutáneas y determinar si el paciente tiene cáncer.

«Nuestra misión es ayudar a más personas a sobrevivir al cáncer de piel y proporcionando un acceso más fácil a las evaluaciones de cáncer de piel y estamos entusiasmados de ayudar a hospitales adicionales a ver a más pacientes más rápido a través del uso de nuestra tecnología DERM», dice Neil Daily, CEO de Skin Analytics, la compañía detrás de la tecnología.

«La decisión del NHS de desplegar DERM para apoyar la teledermatología es otro ejemplo positivo de la defensa por parte del NHS de tecnologías líderes mundiales y de la próxima generación de vías de dermatología.»