Revista científica retractará y retirará decenas de artículos por fraudes de sus revisores

La revista Journal of Electronic Imaging (JEI), anunció la retractación y retiro de la publicación de decenas de artículos cuyas revisiones científicas efectuadas por pares fueron denunciadas como fraudulentas.

Las sociedades de óptica y fotónica (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers – SPIE) y de ciencia y tecnología de la imagen (Society for Imaging Science and Technology – SI&T), de EE.UU., coeditoras de la revista JEI, anunciaron en un comunicado de prensa que retirarán de sus números editados alrededor de 80 artículos manipulados a gran escala por supuestos «revisores científicos pares» mediante cuentas electrónicas de revisores inexistentes y repetición de informes que supervisaron diversas secciones especiales.

Los editores responsables dan cuenta que los artículos «se publicaron originalmente en secciones especiales supervisadas por editores invitados entre 2021 y 2023. Esta semana se realizarán veinte retractaciones y se espera que les sigan docenas en los próximos meses». Los editores informan haber encontrado pruebas que ´muchos artículos´ (sic) se publicaron sin control en esas secciones especiales.

Un comité de expertos en la materia y reconocidos editores senior reevaluaron los artículos publicados en estas secciones especiales e identificaron un importante número de investigaciones indebidamente conformadas, referencias incorrectas, evidencia de lenguaje generado por inteligencia artificial (IA) y conjuntos de datos con limitaciones.

Estos problemas, combinados con un proceso de revisión por pares cuestionado, motivaron la recomendación de retractar y retirar de JEI una elevada cantidad de artículos.

El comunicado aclara que los autores involucrados tendrán la oportunidad de apelar, según proponen las reglas sobre casos semejantes. Al concluir el plazos de los descargos, se concretarán las retractaciones de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comité de Ética de Publicaciones (Committee on Publication Ethics – COPE) y las normas propias de SPIE.

El Subcomité de Ética de Publicaciones de SPIE y el Vicepresidente de Publicaciones de IS&T revisarán las apelaciones y recomendarán las sanciones que se aplicarían a los editores invitados considerados responsables de la inconducta.

Las sociedades SPIE e IS&T «lamentan cualquier impacto negativo resultante que estos artículos puedan tener en la comunidad de investigación de imágenes.»

El comunicado de ambas entidades sostiene que la integridad de la revisión por pares es fundamental para garantizar la confianza en las publicaciones científicas. Luego de deplorar la conducta del «puñado de malos actores» que motivará la retractación de 80 artículos advierte que impedirán se beneficien de sus acciones con la aplicación de las sanciones que les correspondan.

Como consecuencia del fraude detectado, las sociedades agregarán nuevas medidas de seguridad en los procesos editoriales de control para frustrar cualquier nuevo intento de manipular la revisión por pares.

En particular, el Comité de Publicaciones de SPIE precisa que profundizará la investigación de la estafa para determinar e identificar los documentos afectados. Sin embargo, anuncia haber concretado cambios importantes en los procesos de control con el fin de resolver las fallas que facilitaron el fraude; en este sentido informa que, para evitar futuros incidentes similares, actualizó las normas y la nómina de colaboradores de SPIE Journals. La entidad deja sentado que «estos descubrimientos dieron lugar a varios cambios importantes en la revisión por pares y los flujos que con ella se relacionan»: selección adicional de propuestas de secciones especiales y editores invitados, mejoramiento de la sección especial para permitir una mayor transparencia y supervisión del proceso de revisión por pares, perfeccionamiento del seguimiento técnico y establecimiento de alertas para controlar eventuales comportamientos inusuales de los revisores.

Acerca de SI&T y SPIE

Fundada en 1947, la Society for Imaging Science and Technology – SI&T, con sede en Springfield, Virginia, EE.UU., es autodefinida en el comunicado como una «organización internacional sin fines de lucro» que «lidera los esfuerzos para establecer estándares internacionales de imágenes como Secretaría de ISO TC 42.

Por su parte, la Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers – SPIE, con sede en Bellingham, Washington, EE.UU., fue constituida en 1955 como sociedad sin fines de lucro.

Al pie del comunicado es descripta como sociedad internacional que «reúne a ingenieros, científicos, estudiantes y profesionales de negocios para promover la ciencia y la tecnología basadas en la óptica y fotónica».

SPIE publica seis revistas científicas con revisión de pares (peer-reviewed), una revista para miembros SPIE Professional, la página web de noticias técnicas SPIE Newsroom, como así también manuales, libros y guías técnicas.