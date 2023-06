Qué es un hashtag y cómo se usa

Si pasaste algún tiempo online, habrás visto algún hashtag. De hecho, es posible que los hayas visto en comerciales en la televisión, o en vallas publicitarias. Lo que puede haberte llevado a preguntar, ¿qué es un hashtag? En esta nota vamos a explicarte qué es un hashtag, dónde se originó, y cómo usarlo correctamente:

El hashtag se utiliza principalmente en redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest y LinkedIn. La mayoría de los principales sitios de redes sociales los utilizan de una forma u otra.

El diccionario Collins define un hashtag como:

Una palabra o frase que tiene el símbolo numeral (#) delante, para mostrar que es el tema de un mensaje en las redes sociales.

Usar un hashtag es una forma de marcar tu mensaje como perteneciente a un tema o tópico. Otras personas pueden buscar este hashtag para encontrar mensajes similares sobre algo que les interese. Un hashtag suele tener hipervínculos, por lo que puedes hacer clic en él y acceder directamente a esos resultados de búsqueda.

Un hashtag tiene el formato de un signo # seguido de texto. El símbolo # en sí mismo a veces se llama hashtag, pero no son lo mismo. El símbolo # en realidad se llama signo numeral, signo de libra, almohadilla o hash. Su uso varía según el país, pero a menudo se usa junto con números ordinales, o como símbolo de la libra como unidad de peso.

Como tal, el término hashtag tiene un propósito principalmente online en las redes sociales. Aquí un ejemplo de un hashtag en Twitter:

#BlackLivesMatter is happening on Twitter. We’ve created a new Topic that highlights conversations about the movement and includes Tweets from organizations and activists.

Follow the Black Lives Matter Topic: t.co/MrKvvETwkX

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 10, 2020