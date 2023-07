Un generador de nombres para bebés que ayuda a encontrar opciones bilingües

Elegir el nombre de un niño nunca es fácil, pero elegir el nombre de un bebé bilingüe es mucho más complicado. No solo hay presión para encontrar un nombre que se adapte al estilo de los padres, sino que también sea original y no se use demasiado.

Si los padres provienen de diferentes culturas, es posible que tengan dificultades para encontrar un nombre de bebé compatible con ambos idiomas, y este fue el punto de partida para Bemmu Sepponen y su socio, que esperaban a su hijo japonés-finlandés y querían un nombre que funcionara en ambos idiomas.

Sepponen cuenta que inicialmente creó el buscador de nombres bilingües de bebés Mixedname para uso personal, pero decidió expandirlo para que otros lo usen: “Para ayudar con la búsqueda, escribí una herramienta que examina todos los nombres tanto en japonés como en finlandés, para encontrar los que aparecen en ambos. Como pensé que otros también podrían encontrarlo útil, recientemente lo actualicé y mejoré hasta el punto de poder publicarlo online”.

Cuando Sepponen publicó por primera vez la herramienta en Reddit, admitía 23 idiomas diferentes, pero las solicitudes de idiomas adicionales comenzaron a llegar, y ahora admite aproximadamente 50 idiomas, incluidos árabe, croata, indonesio, polaco, portugués, vietnamita, ¡y Klingon!

La herramienta permite buscar nombres femeninos, masculinos o ambos, y también se pueden buscar nombres individuales para ver en qué idiomas aparecen.

Su uso es muy sencillo. Una vez en el sitio, simplemente hay que elegir los dos idiomas de donde te gustaría tener opciones de nombre, así como la identidad de género, y la herramienta funcionará para compilar una lista y darte el conjunto de nombres que coinciden con el criterio bilingüe.