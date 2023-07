Una red neuronal que crea verbos inexistentes que parecen reales

Juan Alonso (conocido en Twitter como @kokuma), es el creador de Neologismos, una red neuronal concebida para generar nuevos verbos en castellano, que sorprende por sus verosímiles invenciones.

Su desarrollador explicó que el modelo inventa tanto verbos nuevos como también verbos que ya existen.

«Un modelo sólo es capaz de reproducir los patrones que existen en los datos que se han usado para entrenarle, y esto se refleja de dos maneras en los verbos generados», explica en un hilo de tuits.

“Como en nuestro idioma hay una mayoría abrumadora de verbos de primera conjugación, el modelo va a generar principalmente verbos de la primera conjugación”, continua Alonso.

“El modelo no es capaz de inventar verbos de una hipotética cuarta o quinta conjugación (-or o -ur), ya que no hay ningún ejemplo así. Sin embargo, al haber ejemplos, el modelo aprende que después de «qu» va una e o una i, o que «dla» no es una combinación válida de letras”, concluye.

La herramienta Neologismos puede utilizarse directamente la página web del proyecto. Su uso es muy sencillo, sólo hay que seleccionar una temperatura, cuyo parámetro genera verbos más o menos conservadores y predecibles con valores mínimos, y más osados e incorrectos con valores mayores.

Este comportamiento se explica porque el modelo genera cada uno de estos verbos letra a letra. Cuanto menor es la temperatura, menos se complica, y opta por unir letras que frecuentemente aparecen juntas según el entrenamiento que ha recibido mediante ejemplos. Cuando mayor es la temperatura, el algoritmo se pone más creativo y osado, utilizando combinaciones menos frecuentes que pueden terminar siendo incorrectas.

El generador de verbos tiene su código disponible en GitHub, junto con el listado de verbos que se utilizó para entrenar el modelo que lo hace posible.