1. La empresa japonesa que fabrica lámparas con pan real

«Como estudiante que trabajaba a tiempo parcial en una panadería, no soportaba ver cómo se tiraba el pan sin vender al final del día. Lo cogía en brazos y me lo llevaba a casa, me lo comía yo, decoraba mi habitación con él como si fueran flores, se lo regalaba a los amigos. Este modesto intento de resistencia cotidiana cambió cuando una tarde vi que la luz del sol de poniente iluminaba un trozo de pan cuyo blanco contenido había ahuecado y comido. Durante un breve e inexpresable instante, brilló maravillosamente en la habitación a oscuras. Esta fue la base de mi trabajo a través de Pampshade, y el punto en el que, como creativa, supe lo que quería hacer», explica Yukiko Morita.