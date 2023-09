Quién es Tucker Carlson

El violonchelista subió un video tocando en vivo desde las Montañas Great Smoky un fragmento de la Suite n.º 1 de Bach. Una joyita

This version of Bach’s first cello suite was recorded live in the Great Smoky Mountains. I’ve always thought of Suite No. 1 as “Nature at Play,” so it was a dream to play it with the birds, the trees, and the rushing brook. ▶️ t.co/AQn2pIuZQM pic.twitter.com/FqTokgWhFz

