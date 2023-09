La cámara que usa Inteligencia Artificial para convertir tus fotos en arte

La Inteligencia Artificial no para de sorprendernos y no solo está presente en la web, sino que está llegando también a los dispositivos físicos. Kyle Goodrich trabaja como Diseñador de productos de realidad aumentada en Snapchat y en su cuenta de Twitter acaba de presentar a la DreamGenerator, una cámara de mano compacta que ejecuta Stable Diffusion para transformar las fotos en arte.

Al ver que la mayoría de las herramientas de generación de IA pueden ser complicadas a primera vista, Goodrich decidió crear una cámara de estilo «apuntar y disparar» con una UX sencilla para ayudar a democratizar el acto de generar arte con IA. La cámara parece bastante sencilla por fuera, pero esconde una tecnología impresionante en su interior.

Un módulo envía imágenes al ordenador Raspberry Pi de la DreamGenerator, que ejecuta una instancia de Stable Diffusion y ControlNet para crear arte de IA basado en dicha imagen.

La cámara cuenta con una sencilla interfaz que permite hacer clic en una foto y alternar entre 30 temas diferentes, entre los que se encuentran retro, ciencia ficción, zombis, piratas y más. Una vez seleccionada, puedes transformar instantáneamente tu foto basándote en el tema, creando arte de IA inspirado en gran medida en la foto que acabas de sacar. Todo el cálculo se realiza en tiempo real y es visible en la pantalla de la cámara. Los diferentes botones también permiten generar variaciones de la misma foto.

Aunque de momento se trata sólo de un prototipo, no está claro si Goodrich planea buscar mecenas para la DreamGenerator o incluso vender la cámara por Internet. Sin embargo, la tecnología es bastante impresionante, ya que simplifica las herramientas de inteligencia artificial de tal forma que cualquiera puede jugar con ellas.

En este tuit puede verse a la cámara en acción:

Introducing DreamGenerator! 📸✨

A camera that transforms your photos into something new using the power of generative AI.

Choose from 30 prompts, capture, and watch as your image morphs into a one-of-a-kind masterpiece right before your eyes! 🧵 pic.twitter.com/NJMxQ09Rna

— Kyle Goodrich (@_kylegoodrich) July 18, 2023