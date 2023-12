Gaza antes y después de los bombardeos según imágenes satelitales

A los doce años, cuando por primera vez notó que todas sus amigas ya tenían tetas y ella no, la autora de esta nota le imploró a Dios que le crecieran. Y le salieron, pero chicas. Ahora, de adulta, intenta que el tamaño no la atormente. Fantaseó con operarse, preguntó a novios y ex novios qué pensaban, habló con cirujanos e investigó sobre la experiencia de implantarse siliconas. Al final, se compró unas falsas que viajaron desde su Colombia natal a la Argentina. Alejandra Torrijos se calza la prótesis, sale a la calle y cuenta que se siente andar por la vida con tetas grandes.

