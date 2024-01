Las cuentas de X/Twitter que más difunden información incorrecta (y hay algunas argentinas)

Financial Times Strategies, la consultora del Financial Times, ha creado una guía para que los medios puedan mantener la confianza de sus audiencias. “Lies, Damn Lies and MisDis: How News Publishers Can Counteract Misinformation in 2024”, pone énfasis en la transparencia, la colaboración entre editores, la verificación rigurosa de imágenes, la revisión de los estándares editoriales, el etiquetado adecuado de imágenes y artículos de archivo, la protección de sistemas y la promoción de la alfabetización mediática.

