2024, la conquista privada de la Luna

Durante muchos años, la cultura rock argentina discutió hacia adentro la conveniencia o no de involucrarse en entreveros de carácter político. El primero que intentó posicionarse al respecto (al menos públicamente) fue Javier Martínez, baterista y cantante del grupo pionero Manal, quien dijo: “El artista no debe descender a la arena política”. La frase no es de el músico de Berazategui, sino del escritor alemán Goethe, aunque lo cierto es que ni siquiera el autor del Fausto pudo cumplir tal consigna.

