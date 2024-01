1. True Detective – Night Country – Enero- HBO Max En Ennis, Alaska, los hombres que operan una estación de investigación desaparecen. Para resolver el caso, los detectives Danvers y Navarro tendrán que enfrentarse ellos mismos a la oscuridad, y escarbar en las embrujadas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno.

2. El pingüino – HBO Max Sigue la transformación de Oswald Cobblepot, que pasa de ser un don nadie desfigurado a un reputado gángster de Ciudad Gótica.

3. El juego del calamar – Temporada 2 – Netflix Vuelve la serie más exitosa en la historia de Netflix. Seong Gi-hun regresa donde terminó la primera temporada: ganó una fortuna en el juego y ahora quiere enfrentarse a los organizadores.

4. The Walking Dead – The Ones Who Live – 25 de febrero – AMC La historia de amor entre Rick y Michonne, cambiada por un mundo que cambia constantemente, ¿se encontrarán en una guerra contra los vivos o descubrirán que ellos también son The Walking Dead?

5. The Regime – 3 de marzo – HBO Max Un régimen autoritario está a punto de desmoronarse. Sigue la historia de un año entre los muros de su palacio..

6. Curb Your Enthusiasm – Temporada 12 – 4 de febrero – HBO Max Una de las mejores comedias de todos los tiempos llega a su fin. Es el año ideal para ver todas las temporadas de esta genialidad creada por Larry David (autor de la otra gran comedia que es ‘Seinfeld’).

7. Mr. and Mrs. Smith – 2 de febrero – Amazon Prime Video Dos extraños consiguen un trabajo en una agencia de espionaje. Obtienen dinero y viajan por el mundo. Pero hay un problema: deben asumir nuevas identidades secretas en un matrimonio arreglado. Adaptación en serie de la película protagonizada por Angelina Jolie y Brad Pitt.

8. The Boys – Temporada 4 – Amazon Prime Video En la nueva temporada veremos que Victoria Neuman obtiene más poder, Homelander es más controlado y Butcher deberá trabajar más duro que nunca para salvar al mundo.

9. Avatar – The Last Airbender – 24 de febrero – Netflix Adaptación de la serie de animación centrada en las aventuras de Aang y sus amigos, que luchan por salvar el mundo derrotando a la Nación del Fuego.

10. You – Temporada 5 – Netflix Joe Goldberg regresa a Nueva York para la última temporada de la serie.

11. Fallout – 12 de abril – Amazon Prime Video En un futuro post-apocalíptico tras una guerra nuclear, los sobrevivientes se refugiaron viviendo bajo tierra para protegerse de la radiación, los mutantes y los criminales. Adaptación del famoso videojuego.

12. The Handmaid’s Tale – Temporada 6 La sexta temporada marca le final de la exitosa serie.

13. The Bear – Temporada 3 – FX – Disney+ La serie que no para de ganar premios. Seguramente en la tercera temporada veremos al restaurante The Bear funcionando. Y esperemos que le vaya bien, ya que Carmy tiene que pagarle a su tío Jimmy todo el dinero que le debe.

14. The Umbrella Academy – Temporada 4 Será la última temporada de la serie. «Hay nuevos personajes que son sensacionales y villanos muy emocionantes», dijo Emmy Raver-Lampman, quien interpreta a Allison Hargreeves.

15. The Sympathizer – HBO Max Ambientada durante la guerra de Vietnam, sigue a un espía comunista que se infiltra en el ejército del sur y eventualmetne escapa hacia los Estados Unidos.

16. Griselda – 25 de enero – Netflix La vida de Griselda Blanco, una madre devota que fundó uno de los cárteles más lucrativos de la historia.

17. Criminal Record – Enero – Apple TV+ Sigue a dos brillantes detectives en un tira y afloja sobre una condena histórica por asesinato, relatando cuestiones de raza, fracaso institucional y la búsqueda de un terreno común en una Gran Bretaña polarizada.

18. 3 Body Problem – 21 de marzo – Netflix Una fatídica decisión tomada en la China de los años sesenta se transmite a través del espacio y el tiempo a un grupo de científicos del presente, obligándoles a enfrentarse a la mayor amenaza para la humanidad.

19. Daredevil – Born Again – Disney+ Charlie Cox regresa como Daredevil junto a Vincent D’Onofrio como su archienemigo Wilson Fisk, en esta nueva serie de Disney+.

20. Expats – 26 de enero – Amazon Prime Video Una mirada a la vida personal y profesional de un unido grupo de expatriados que viven en Hong Kong.

21. Agatha – Darkhold Diaries – Disney+ Agatha Harkness (de la serire ‘Wandavision’) se encuentra sin sus poderes tras haber escapado de su confinamiento en Westview, New Jersey. Buscará encontrar aliados para recuperarlos.

22. Feud – Capote vs. the Swans – 31 de enero Serie sobre la amistad (y posteriores peleas y escándalos) entre Truman Capote y un grupo de mujeres de la alta sociedad de Nueva York.

23. Manhunt – 15 de marzo – Apple TV+ Serie ambientada en los momentos posteriores al asesinato de Abraham Lincoln.

24. Masters of the Air – 26 de enero – Apple TV+ A ocho kilómetros de altura y detrás de las líneas enemigas, once hombres dentro de un bombardero conocido como la «Fortaleza Volante» luchan contra las fuerzas alemanas.

25. Eyes of Wakanda – Disney+ Serie sobre guerreros de Wakanda cuya misión es viajar por el mundo para recuperar peligrosos artefactos de vibranium.

26. Messi’s World Cup: The Rise of a Legend – 21 de febrero – Apple TV+ Lionel Messi cuenta la historia del Mundial de Qatar, ofreciendo una mirada íntima de lo que fue el título más importante de su carrera.

27. Monsieur Spade – Enero – AMC El conocido detective Sam Spade tiene ahora 60 años y vive como un expatriado en el sur de Francia en 1963.

28. Palm Royale – 20 de marzo – Apple TV+ Crónica de una mujer que reconstruye su identidad en los años sesenta tras ser desterrada por su marido y todo su círculo social.

29. Ripley – Netflix Serie basada en la película ‘El talentoso Mr. Ripley’. Un estafador es contratado por un millonario para que convenza a su hijo, de vacaciones en un país mediterráneo, de que vuelva a su casa.

30. Shogun – 27 de febrero – FX Shogun aborda la historia del marinero británico John Blackthorne, cuya vida en Japón se transforma completamente cuando se convierte en un samurái.

31. What We Do in the Shadows – Temporada 6 – FX-Hulu El regreso de los vampiros más graciosos de la TV.

32. The Acolyte – Disney+ Serie del universo de star Wars que mostrará los oscuros secretos y los poderes emergentes durante los días finales de la Alta República.

33. Silo – Temporada 2 – Apple TV+ En un futuro desolado y tóxico, miles de personas viven en un enorme silo subterráneo. Después de que el alguacil rompe la regla principal y algunos residentes mueren misteriosamente, la ingeniera Juliette comienza a descubrir secretos sorprendentes y la verdad sobre el silo.

34. Abbott Elementary – 7 de febrero – Temporada 3 Comedia al estilo de ‘The Office’ pero ambientada en una escuela en vez de una oficina.

35. Cobra Kai – Temporada 6 – Netflix La sexta temporada marcará el final de la serie.

36. The New Look – 14 de febrero – Apple+ Serie sobre el ascenso a la fama del diseñador de moda Christian Dior.

37. The Woman in the Wall – Enero – BBC Lorna Brady se despierta una mañana y encuentra un cuerpo en su casa, sin tener idea de quién es esa mujer. Tiene dudas de si ella ha cometido el crimen porque tiene un largo historial de sonambulismo.

38. Yellowstone – Temporada 5 – Noviembre – Paramount La última temporada de la serie llegará en noviembre.