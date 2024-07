Desde cielos repletos de estrellas hasta lunas ampliadas y soles en movimiento: la belleza del cosmos se revela en la lista de finalistas del concurso Astronomy Photographer of the Year 2024. En su 16ª edición, Astronomy Photographer of the Year atrae cada año a miles de participantes de los mejores fotógrafos espaciales de todo el mundo. En esta galería te mostramos las mejores fotos.

AnteriorSiguiente 1. Dragón Ártico de Carina Letelier Baeza Empecemos con «Dragón Ártico», de Carina Letelier Baeza. «Esta panorámica de la aurora, que parece un gran dragón sobre las pirámides de roca, fue el resultado de una tormenta geomagnética (nivel G2) generada por una eyección de masa coronal ese mismo día. El resultado fueron intensas auroras rojizo-verdosas durante toda la noche. La ubicación de la foto es el Arctic Henge, que tiene un rico significado cultural para los islandeses, y fue el único lugar de Islandia con cielos despejados esa noche», afirma Carina. 2. Corre hacia Carina de Vikas Chander «En las profundidades del noroeste de Namibia, en un desierto abrasador donde se puede conducir cientos de kilómetros sin cruzarse con otro ser humano. Por todo el desierto hay numerosas esculturas de piedra que se integran perfectamente en el entorno. Conocidas como los «Hombres Solitarios de Kaokolandia» (como se conocía antiguamente la región), no está claro quién las ha colocado allí ni dónde se encuentran exactamente, pero mi búsqueda para fotografiarlas todas continúa», dice Vikas. «Hice una larga exposición del hombre de piedra que corría antes de pintarlo con luz y difuminarlo en Photoshop. Después moví el trípode para tener una visión clara del horizonte y facilitar la mezcla». Se rastreó el brazo Carina de la Vía Láctea y se mezcló una pila de ocho imágenes con la imagen en primer plano con las nubes, la bruma y el resplandor en el horizonte para hacer una transición suave entre el suelo y el cielo.» 3. M81, una galaxia espiral de gran diseño de Holden Aimar «M81, también conocida como Galaxia de Bode, se encuentra a unos 11,75 millones de años luz en la constelación de la Osa Mayor. Es una de las galaxias más brillantes del cielo nocturno. Muy débilmente en el fondo de la imagen, se puede ver algo de Nebulosa de Flujo Integrado (IFN). IFN es polvo situado fuera del plano galáctico de la Vía Láctea que sólo está iluminado por las estrellas de la Vía Láctea», explica Holden. 4. Serpentina de Paul Haworth «En la Luna Nueva de abril de 2023, me dirigí a la playa de Snettisham, famosa por sus marismas que atraen a las aves migratorias en cantidades asombrosas», recuerda Paul. «Mi primer plano de la noche fue el gran embarcadero en ruinas, que se construyó en la Segunda Guerra Mundial para poder trasladar en barco la grava extraída de los pozos cercanos, destinada a ayudar a construir las pistas de hormigón necesarias para apoyar a los bombarderos estadounidenses estacionados en el Reino Unido. Me acompañó toda la noche el increíble sonido de los pájaros en las llanuras: no cesaban y era una banda sonora fantástica para la noche cristalina. Llamé a esta imagen «Serpentina» porque me encanta el canal curvado de la marisma, reflejo de las estrellas fugaces, y la maravillosa textura escamosa de las grietas del barro». 5. Una ballena navegando al sol de Eduardo Schaberger Poupeau «Al utilizar mi telescopio ese día, la sorpresa y el asombro se apoderaron de mí al contemplar un extraordinario filamento, cuya forma recordaba a una inmensa ballena de plasma atravesando la superficie solar, por encima del disco. Fue realmente asombroso ser testigo de la singularidad de esta imponente figura. Esta estructura de plasma no sólo revela la dinámica solar, sino que también subraya la fascinante capacidad de nuestras mentes para percibir formas reconocibles en patrones abstractos, un fenómeno conocido como pareidolia», explica Eduardo. 6. Los detalles azules de M45: las Pléyades de Sándor Biliczki Sandor describe su camino hacia la fotografía astronómica: «Empecé con la astrofotografía el pasado mes de febrero. Debido a la contaminación lumínica y a las condiciones atmosféricas de Budapest, alquilé un lugar para mi equipo en AstroCamp, en España, y tomé estas fotografías durante mi estancia. Las Pléyades son muy populares entre los astrofotógrafos, pero hay tantos detalles minúsculos por descubrir en ellas que, para mí, fue una experiencia tremenda procesarlas». 7. Casa abandonada de Stefan Liebermann «En medio del desierto de Namibia hay una casa abandonada y, justo encima, se alza la Vía Láctea. Puse algunas luces en la casa, configuré mi rastreador de estrellas y aproveché la oportunidad. A través de un velo de nubes, los halos alrededor de las estrellas creaban un efecto de ensueño. El cielo fue capturado con un rastreador de estrellas para bajar el ISO», explica Stefan Liebermann. 8. El Devorador de Galaxias del Shared Remote Astrophotography Team «¿Es el gusano de arena cósmico de Arrakis, de Dune, o el terrorífico Graboide de la película Temblores?». pregunta Alessandro Ravagnin, miembro del grupo ShaRa. «CG4 (Cometary Globule 4) es un complejo de nebulosidad y polvo con una forma muy peculiar, situado en la constelación austral de Puppis. Esta imagen es el resultado del trabajo de un equipo de astrofotógrafos; unimos fuerzas para alquilar el telescopio newtoniano de 500 mm del servicio Chilescope, procesamos los archivos en bruto, votamos en grupo las mejores imágenes y las fusionamos en PixelMath.» 9. Saturno con seis lunas de Andy Casely «La decreciente inclinación de los anillos de Saturno está ayudando a la gran luna naranja Titán a acercarse a Saturno desde nuestro punto de vista más de lo que lo ha hecho en más de una década», dice Andy. «La habitualmente distante Titán se unió al retrato de la familia lunar este septiembre. En el centro de la imagen, Tetis está a punto de desaparecer detrás de Saturno, mientras que Rea, Encélado y Mimas se encuentran a la izquierda y Dione abajo a la derecha. La sombra del planeta sobre los anillos es prominente, al igual que las divisiones de Cassini y Encke». 10. Observaciones de noche de Jakob Sahner Esta foto fue tomada en Roque de los Muchachos, La Palma, Islas Canarias, España. «Lo que puedes ver aquí es el Telescopio Isaac Newton en el borde de la instalación de telescopios de La Palma. Es gigantesco y a veces hace ruidos espantosos por la noche. Esta composición ha sido mi sueño durante mucho tiempo. Muchos astrofotógrafos se centran sólo en el centro de la Vía Láctea, que por supuesto es precioso, pero eclipsa otras zonas interesantes de la galaxia», dice Jakob.«La región de Cygnus, con sus brillantes y vibrantes regiones de formación estelar, es una de mis partes favoritas del cielo nocturno.Se puede ver en la parte superior derecha de la imagen».Esta fotografía es una panorámica creada con un objetivo de 135 mm. Me encanta el aspecto especial y la profundidad extrema que aporta a la toma. Lleva mucho tiempo, pero el esfuerzo merece la pena en mi opinión». 11. Gigantesca Prominencia Solar en Movimiento por Miguel Claro «Esta es una imagen fija de una secuencia time-lapse que muestra la actividad de la cromosfera, revelando una gigantesca prominencia en movimiento en la que es posible ver muchos cambios interesantes en su forma. Este gigante se extiende alrededor del borde del Sol a lo largo de miles de kilómetros y es varias veces mayor que la Tierra. En comparación, su anchura es mayor que la de los anillos de Saturno», explica Miguel. «También podemos ver una gran cantidad de finas espículas que rodean el disco solar y una prominencia que sale rápidamente de una mancha solar, mientras que la cromosfera muestra un movimiento más lento. Las condiciones eran buenas, así que conseguí hacer un time-lapse de unas 248 imágenes.». 12. Espectáculo de la Tierra y la Vía Láctea de Yoshiki Abe Yoshiki explica la ubicación de su imagen: «El monte Aso, en la prefectura de Kumamoto, es el nombre colectivo de los cinco picos llamados a menudo las ‘Cinco Montañas de Aso’. El pico Nakadake tiene un cráter volcánico que sigue activo. Tuve la suerte de fotografiar el reflejo que sólo podía verse de noche cuando el volcán estaba activo. Quería que esta imagen mostrara cómo la Vía Láctea ha sido testigo de la actividad de la Tierra desde tiempos prehistóricos. Se trata de una fotografía compuesta con el primer plano y el cielo fotografiados por separado pero sin mover el trípode. La Vía Láctea se apiló y mejoró en PixInsight y se combinó con el primer plano en Photoshop.» 13. Una noche con las valquirias de Jose Miguel Picon Chimelis Jose dice: «Esta captura es una vista panorámica de la montaña Eystrahorn. Esa noche creo que fue una de las más increíbles que he vivido en mis salidas fotográficas nocturnas. Había una predicción de tormenta KP7 [una fuerte tormenta geomagnética que puede causar auroras y alterar los sistemas de energía eléctrica] y yo estaba entusiasmado por lo que podría ver. Lo que no podía imaginar era ver esos colores en el cielo; era un espectáculo difícil de describir». 14. Eclipse solar total de Gwenaël Blanck «Un eclipse total de sol es uno de los espectáculos más bellos que puede ofrecer la naturaleza. Todo el mundo debería vivirlo al menos una vez en la vida. En abril de 2023 fui a Australia, para ver la totalidad durante 62 segundos. Parece poco, pero mereció la pena cada centavo y cada esfuerzo para llegar hasta allí. Las fotos no hacen justicia a esta maravilla», dice Gwenaël. 15. SNR G156.2+5.7, un débil remanente de supernova en Auriga por Bray Falls «SNR G156.2+5.7 es un hermoso y débil remanente de supernova (SNR) en la constelación de Auriga. Se encuentra detrás de las nubes oscuras del complejo molecular Tauro-Auriga, que están muy cerca del Sistema Solar. Esto significa que tenemos que observar este remanente de supernova a través de las nubes de polvo del espacio profundo. Por suerte, hay suficientes rupturas en las nubes como para ver una estructura increíble. Esta SNR presenta una asombrosa característica de estallido H-alfa, que forma una delicada burbuja entrelazada que engloba los filamentos tradicionales de las ondas de choque de la SNR», explica Bray. 16. Tránsito lunar diurno de la Estación Espacial Internacional por Kelvin Hennessy Kelvin explica: «Esta imagen muestra el tránsito de la Estación Espacial Internacional (ISS) por la Luna, iluminada en un 51%. Utilicé la aplicación ISS Transit Prediction de Ed Morana para encontrar una trayectoria de tránsito adecuada y la confirmé con Stellarium. Encontrar un lugar adecuado en una ciudad fue la parte más difícil del rodaje. Utilicé Google Earth y Google Street view para buscar un candidato adecuado con cielos despejados y aparcamiento a lo largo del estrechísimo corredor de tránsito». 17. M100 (la Galaxia del Secador) y Ceres de Damon Mitchell Scotting «La perspectiva cuenta mucho en la vida, sobre todo cuando se observa el espacio profundo», afirma Damon. «En esta rara y maravillosa ocasión, pude captar un planeta enano, más de mil millones de veces más pequeño que su homólogo galáctico, transitando más allá de los brazos en espiral de la galaxia. El planeta Ceres brilla más que la galaxia y atraviesa nuestro cielo nocturno a una velocidad alarmante. Para esta imagen capturé múltiples exposiciones largas durante un periodo de ocho horas para mostrar la belleza de la galaxia del Secador y la velocidad relativamente rápida de Ceres.»